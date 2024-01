Aziende agricole nel mirino dei ladri, rubato un trattore nei pressi di Cadeo

Aziende agricole nel mirino dei ladri. E’ accaduto l’altra notte a Cadeo. Ignoti sono entrati all’interno di un’azienda agricola e sono riusciti ad asportare un trattore. Un danno enorme per i titolari dell’azienda che ora dovranno riacquistare un mezzo nuovo costretti a spendere decine di migliaia di euro.

Purtroppo non è un caso isolato. Da inizio gennaio si contano almeno altri quattro colpi simili, l’ultimo in ordine di tempo era accaduti in un’azienda agricola nei pressi di Castel San Giovanni.