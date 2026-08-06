Baby K al Radio Sound Party: la regina del pop e dei tormentoni protagonista all’Arena Daturi di Piacenza

PIACENZA — Cresce l’attesa per gli appuntamenti della tre giorni di musica all’Arena Daturi. Tra le presenze più attese nel cartellone del festival spicca Baby K a Piacenza, pronta a salire sul palco per l’edizione 2026 del Radio Sound Party, la manifestazione promossa dall’emittente piacentina che trasformerà lo storico spazio verde cittadino nel cuore della musica live di fine estate.

Prima artista italiana a conquistare il “Disco di Diamante” e figura di riferimento della scena pop-urban nazionale, Baby K porterà all’Arena Daturi uno show ad alta energia, ripercorrendo i successi che negli anni hanno scalato le classifiche e collezionato centinaia di milioni di riproduzioni.

Un repertorio di successi: da “Tucamacarena” ai grandi tormentoni

Il live sarà l’occasione per riascoltare dal vivo la lunga striscia di hit che hanno segnato le estati italiane, accanto alle uscite più recenti. Tra i brani in scaletta spicca “Tucamacarena”, ultimo singolo dell’artista già protagonista della rotazione radiofonica, che unisce campionamenti storici e sonorità reggaeton contemporanee.

L’esibizione di Baby K al Radio Sound Party a Piacenza s’inserisce nel programma completo del festival, pensato per offrire alla città un’ampia panoramica di generi musicali e performance dal vivo dal 28 al 30 agosto.

Info e dettagli dell’appuntamento

Evento: Radio Sound Party 2026

Radio Sound Party 2026 Dove: Arena Daturi, Piacenza

Arena Daturi, Piacenza Date: Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026

Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026 Aggiornamenti: Programma Radio Sound Party

Come Raggiungere l’Arena Daturi per il Radio Sound Party

Per chi proviene da fuori provincia, raggiungere l’Arena Daturi di Piacenza è semplice e comodo sia in auto che con i mezzi pubblici:

In Auto: Dalle autostrade A21 (Torino-Brescia) o A1 (Milano-Napoli), l’uscita consigliata per chi percorre l’A1 è Piacenza Sud o Basso Lodigiano o, per chi proviene da Pavia sull’A21, uscita Piacenza Ovest . Da lì basta seguire le indicazioni verso il centro storico / Viale Risorgimento per raggiungere la zona dell’Arena Daturi, che dispone di diversi parcheggi nelle immediate vicinanze.

Dalle autostrade (Torino-Brescia) o (Milano-Napoli), l’uscita consigliata per chi percorre l’A1 è o o, per chi proviene da Pavia sull’A21, uscita . Da lì basta seguire le indicazioni verso il centro storico / Viale Risorgimento per raggiungere la zona dell’Arena Daturi, che dispone di diversi parcheggi nelle immediate vicinanze. In Treno: La stazione ferroviaria di Piacenza si trova a poco più di un chilometro dall’Arena Daturi. Dalla stazione è possibile raggiungere la location dell’evento in circa 15 minuti a piedi oppure utilizzando le linee urbane dei bus Seta in direzione centro storico.

La stazione ferroviaria di si trova a poco più di un chilometro dall’Arena Daturi. Dalla stazione è possibile raggiungere la location dell’evento in circa 15 minuti a piedi oppure utilizzando le linee urbane dei bus Seta in direzione centro storico. Segui le indicazioni con Google Maps per l’ Arena Daturi.

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