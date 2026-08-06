Trovato sul treno senza biglietto, fugge spintonando gli altri passeggeri e si dilegua: rintracciato e bloccato poco dopo

Trovato senza biglietto fugge spintonando alcuni passeggeri, bloccato poco dopo. I fatti sono accaduti alla stazione ferroviaria di Piacenza.
Poco prima dell’arrivo, un controllore ha chiesto il titolo di viaggio all’uomo, sprovvisto del tagliando. A quel punto il passeggero ha tentato di prendere tempo fino all’arrivo in stazione.
A quel punto è scattato verso l’uscita, urtando altri passeggeri durante la corsa. Poi ha fatto perdere le proprie tracce. Il controllore ha allertato la polizia ferroviaria.
Gli agenti, insieme a una pattuglia dell’esercito impegnata nei servizi di sorveglianza, hanno iniziato a cercare l’uomo trovandolo poi ai Giardini Margherita. Lo hanno arrestato.