Trovato sul treno senza biglietto, fugge spintonando gli altri passeggeri e si dilegua: rintracciato e bloccato poco dopo

6 Agosto 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza

Radio Sound Party

Radio Sound Party
blank
blank

Trovato senza biglietto fugge spintonando alcuni passeggeri, bloccato poco dopo. I fatti sono accaduti alla stazione ferroviaria di Piacenza.

Poco prima dell’arrivo, un controllore ha chiesto il titolo di viaggio all’uomo, sprovvisto del tagliando. A quel punto il passeggero ha tentato di prendere tempo fino all’arrivo in stazione.

A quel punto è scattato verso l’uscita, urtando altri passeggeri durante la corsa. Poi ha fatto perdere le proprie tracce. Il controllore ha allertato la polizia ferroviaria.

Gli agenti, insieme a una pattuglia dell’esercito impegnata nei servizi di sorveglianza, hanno iniziato a cercare l’uomo trovandolo poi ai Giardini Margherita. Lo hanno arrestato.

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover