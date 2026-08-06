Bobbio celebra la XVI Settimana della Letteratura dal 17 al 22 agosto: grandi autori, storia, cultura e musica. Anteprima 8 agosto

La cultura torna protagonista a Bobbio con la XVI edizione della Settimana della Letteratura, la rassegna organizzata da Edizioni Pontegobbo, Comune di Bobbio in collaborazione con l’Associazione Libariamente, che dal 17 al 22 agosto 2026 trasformerà il cinquecentesco loggiato dell’Abbazia di San Colombano, in Piazza Santa Fara, in un salotto letterario aperto a tutti.

Bobbio celebra la XVI Settimana della Letteratura

In programma incontri con alcuni tra i più apprezzati scrittori italiani, presentazioni di saggi e libri dedicati al territorio, appuntamenti di divulgazione scientifica, il Premio Piacentino dell’Anno e momenti musicali. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

L’iniziativa, diventata ormai uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate piacentina, propone una settimana ricca di incontri con autori di primo piano, giornalisti, studiosi, professionisti e protagonisti della cultura, alternando narrativa, storia, attualità, divulgazione scientifica e valorizzazione del patrimonio locale.

L’anteprima con Carlo Vecce

La manifestazione sarà anticipata, sabato 8 agosto alle 17.30, nel cortile di Palazzo Malaspina, da un prestigioso appuntamento con Carlo Vecce, tra i massimi studiosi di Leonardo da Vinci, che presenterà il volume Codice Sibilla – Il segreto di Gutenberg (Giunti). A dialogare con l’autore sarà Anna Leonida, mentre le letture saranno affidate a Maria Grazia Cella.

Il programma

Lunedì 17 agosto

La rassegna prenderà ufficialmente il via alle 21 con uno degli autori italiani più amati dal pubblico, Andrea Vitali, che presenterà il suo nuovo romanzo Il piede nella fossa (Garzanti). A conversare con lo scrittore sarà Alberto Fermi.

Martedì 18 agosto

La serata inizierà alle 21 con Piero Badaloni, storico volto del giornalismo italiano, che presenterà La RAI che ho vissuto – Diario di un (tele)cronista (Le Piccole Pagine). L’incontro sarà moderato dal giornalista Stefano Aravecchia.

Alle 21.45 spazio alla storia del territorio con Manrico Bissi, presidente di Archistorica, che illustrerà la nuova edizione ampliata del volume I bombardamenti su Piacenza – Le tracce del conflitto. I rifugi. La ricostruzione (Edizioni Pontegobbo). L’incontro sarà accompagnato dalla proiezione di immagini e documenti storici d’epoca.

Mercoledì 19 agosto

Alle 21 Domenico Pece presenterà Lo ti vedo – Quando il silenzio incontra la luce (Edizioni Pontegobbo), un romanzo che affronta con sensibilità i temi dell’inclusione e del bisogno di riconoscimento personale. Dialogherà con l’autore Anna Leonida, mentre le letture saranno curate da Valeria Natalizia.

Alle 21.45 sarà la volta di Valentina Cinieri e Giacomo Aldo Turco, autori di Le cicogne in ferro dell’Appennino delle Quattro Province (Edizioni Pontegobbo), con una suggestiva proiezione fotografica. A moderare l’incontro sarà Emanuele Zamperini dell’Università di Firenze.

Giovedì 20 agosto

Grande attesa alle 21 per l’arrivo di Marco Buticchi, tra i più importanti autori italiani di romanzi d’avventura e thriller storico, che presenterà La più bella del mondo (Longanesi). L’incontro sarà condotto dalla giornalista Eleonora Bagarotti.

Alle 21.45 la gastroenterologa e nutrizionista Samanta Mazzocchi presenterà A ogni pancia la sua dieta – Conosci te stesso e costruisci la tua salute nel piatto (Red! Edizioni), dialogando con Nicola Maserati, titolare della libreria Puma.

Venerdì 21 agosto

Alle 21 Simone Tempia, ideatore del celebre progetto editoriale Vita con Lloyd, presenterà il libro Storie per genitori appena nati (Rizzoli), in dialogo con la giornalista Elisa Malacalza.

Alle 21.45 la Fondazione AMOP presenterà il Manuale del caregiver – Aspetti pratici dell’assistenza al paziente oncologico. Interverranno Romina Piergiorgi, Claudia Gregori, Maria Rosa Cordani e Luigi Covanna. Ai partecipanti sarà distribuita una copia omaggio del volume fino a esaurimento delle disponibilità.

Sabato 22 agosto

Gran finale nell’Auditorium Philippe Daverio, dalle 21, con la consegna del Premio Piacentino dell’Anno 2026, assegnato da Daniela Gentili e Roberto Pasquali.

Il riconoscimento andrà a Fabrizio Arzani, professionista degli effetti visivi digitali e membro del team premiato con l’Oscar per gli effetti speciali di Avatar, e a Gianfranco Curti, imprenditore e fondatore di Gas Sales Bluenergy, protagonista della crescita della pallavolo piacentina fino alla conquista della Coppa CEV 2026.

La serata sarà presentata dal giornalista Michele Rancati e si concluderà con l’esibizione del Turdeira Acoustic Duo, formato da Margherita Armani e Michele Raggi.

La manifestazione è realizzata con il contributo di Nordmeccanica Group e Fondazione AMOP Piacenza, con il supporto di Emilbanca Credito Cooperativo e la collaborazione della Ditta Severino Ferri di Gabriella Caborni & C.

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