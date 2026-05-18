“Idee in Azione” di Iren, quattro progetti selezionati per la realizzazione

Si sono concluse le fasi di analisi e selezione della prima call di “Idee in Azione”, l’iniziativa promossa dal Comitato Territoriale Iren di Piacenza per la realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale e sociale sui territori di riferimento.
La call, lanciata a inizio anno e rivolta a scuole, università, enti del terzo settore e piccoli comuni della provincia di Piacenza, ha registrato un’ampia partecipazione, confermando il forte interesse delle comunità locali verso iniziative capaci di generare impatti positivi e concreti.
Quattro progetti dalla provincia di Piacenza
- “Cerignale educa all’ambiente”, promosso da Associazione Pro Loco di Cerignale “I Custodi della Montagna”, è finalizzato a rafforzare il legame tra comunità, territorio e tutela dell’ambiente, con una particolare focalizzazione sulla sensibilizzazione dei più giovani verso i temi della sostenibilità, anche attraverso la realizzazione di un’area educativa outdoor con giochi ecocompatibili, strumenti per la raccolta differenziata, bacheche informative e laboratori educativi.
- “La memoria dell’acqua”, promosso da Associazione Concorto, si inserisce nell’ambito del Concorto Film Festival 2026 ed è dedicato alla sensibilizzazione sul valore dell’acqua attraverso il cinema, l’arte e la realizzazione di attività partecipative che coinvolgono bambini, famiglie e comunità, promuovendo comportamenti sostenibili e una cultura condivisa della tutela delle risorse idriche.
- “Scopro, penso, rispetto. L’ecosistema fluviale del territorio”, promosso da L’Oratorio e Circolo ANSPI San Lorenzo Roncarolo, è un progetto educativo dedicato alla conoscenza e tutela dell’ecosistema del fiume Po che si rivolge agli alunni della scuola primaria di Caorso, attraverso attività didattiche, uscite sul territorio e laboratori espressivi per promuovere consapevolezza ambientale, cittadinanza attiva e collaborazione tra scuola, associazioni e comunità.
- “Vivere la natura, coltivare la salute”, promosso da La Cura del Bosco ETS, si rivolge a persone fragili, caregiver, anziani e giovani nello spettro autistico, promuovendone il benessere psicofisico attraverso percorsi che valorizzano la natura come risorsa di salute (forest bathing) e rafforzando la collaborazione tra terzo settore, enti sanitari e comunità locali.
I progetti sono stati scelti per la capacità di coniugare sostenibilità ambientale, inclusione sociale e partecipazione attiva delle comunità, e considerando, tra gli altri aspetti, l’impatto positivo generato, l’originalità e la replicabilità.
L’iniziativa “Idee in Azione” si inserisce nell’ambito delle attività dei Comitati Territoriali Iren, che si propongono di sostenere progettualità che possano produrre un positivo impatto sul territorio e sulla qualità della vita, coerentemente con gli obiettivi strategici del Gruppo Iren: transizione ecologica, vicinanza ai territori, sostegno alle comunità per realizzare crescita sostenibile.
Per maggiori informazioni: www.irencollabora.it