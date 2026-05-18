A Piacenza imprese artigiane stabili in un trimestre, calo del 7,3% rispetto al 2025

I primi tre mesi del 2026, vedono l’artigianato piacentino in una posizione di sostanziale stabilità rispetto al 31 dicembre scorso a proposito del numero delle imprese attive, che si attesta a 7.274 (una in più).

Resta invece negativo il bilancio rispetto allo stesso trimestre del 2025, che evidenzia un calo del 7,3%.

Secondo le elaborazioni dell’ufficio Studi e statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere, la stabilità rilevata a Piacenza nei primi tre mesi di quest’anno si contrappone alle flessioni registrate a livello regionale e nazionale (in entrambi i casi si tratta dello 0,8%), ma anche alle lievi flessioni delle vicine province di Parma (-0,1%) e Reggio Emilia (-0,5%).

Al 31 marzo di quest’anno, in provincia di Piacenza l’artigianato continua a rappresentare una componente rilevante del tessuto economico, incidendo sul totale del sistema produttivo per il 29,5%, valore prossimo a quello regionale (30,2%) e largamente superiore a quello nazionale (24,3%).

L’analisi camerale sulla distribuzione settoriale delle imprese artigiane piacentine vede prevalere il comparto delle costruzioni con 3.150 unità attive, che coprono il 43,3% del totale. Le imprese attive nei servizi alla persona sono invece 1.464 con un’incidenza del 20,1%. Seguono le aziende del manifatturiero con 1.403 unità e un peso del 19,3% e i servizi per le imprese con 928 unità e un’incidenza del 12,8%. Meno significativa appare la presenza d’imprese artigiane nel settore di alloggio e ristorazione, con 183 realtà imprenditoriali che incidono per il 2,5% sul totale, mentre il comparto agricolo si attesta all’1,3% con 95 unità e quello commerciale non raggiunge l’1,0% d’incidenza, fermandosi allo 0,4% con 26 imprese.

Sul piano dell’assetto giuridico, le imprese artigiane piacentine sono per il 78,1% costituite da ditte individuali, che rimangono sostanzialmente stabili con un +0,1%, rispetto all’ultimo trimestre 2025, portandosi a quota 5.678. Le società di capitali invece crescono in numero dell’1,2%, contando 601 unità; al contrario le società di persone, nel perdere l’1,0% del loro stock totale, scendono a 984 aziende attive.

L’analisi dell’imprenditoria artigiana in provincia di Piacenza in base alle cosiddette “categorie speciali” vede primeggiare quella guidata da imprenditori di origine straniera, con 1.972 unità attive che incidono per il 27,1% sul totale.

Vengono poi le artigiane femminili, che si attestano a quota 1.204 e vanno a incidere per il 16,6% sul totale e, infine, le realtà giovanili, che contano 641 unità under 35 e coprono l’8,8% del panorama artigiano piacentino.

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