Il direttivo della Fondazione Pia Pozzoli incontra le famiglie al Samaritano il 21 maggio

Il rinnovato cda della Fondazione Pia Pozzoli Dopo di Noi incontra famiglie, e chiunque sia interessato a conoscenerne e a sostenerne l’attività, giovedì 21 maggio dalle 17 e 30 nei locali del centro Il Samaritano.

Un modo per ringraziare il direttivo uscente e conoscere i nuovi consiglieri, oltre a fornire un resoconto sulle iniziative e le azioni che la Fondazione ha messo in atto negli ultimi due-tre anni, e raccogliere spunti e proposte per il futuro.

La Fondazione ripone la sua forza sugli enti fondatori, ma non può fare a meno dell’apporto dei partecipanti. “Ci terremmo veramente ad incontrarvi tutti e tutte il 21 maggio alle 17 e 30 presso il salone de Il Samaritano per un incontro di scambio – afferma il cda della Fondazione – a cui farà seguito un semplice momento conviviale. Chiediamo di allargare l’invito a chiunque possa essere interessato: persone con disabilità, familiari, amici”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy