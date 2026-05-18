Il direttivo della Fondazione Pia Pozzoli incontra le famiglie al Samaritano il 21 maggio

Il rinnovato cda della Fondazione Pia Pozzoli Dopo di Noi incontra famiglie, e chiunque sia interessato a conoscenerne e a sostenerne l’attività, giovedì 21 maggio dalle 17 e 30 nei locali del centro Il Samaritano.
Un modo per ringraziare il direttivo uscente e conoscere i nuovi consiglieri, oltre a fornire un resoconto sulle iniziative e le azioni che la Fondazione ha messo in atto negli ultimi due-tre anni, e raccogliere spunti e proposte per il futuro.
La Fondazione ripone la sua forza sugli enti fondatori, ma non può fare a meno dell’apporto dei partecipanti. “Ci terremmo veramente ad incontrarvi tutti e tutte il 21 maggio alle 17 e 30 presso il salone de Il Samaritano per un incontro di scambio – afferma il cda della Fondazione – a cui farà seguito un semplice momento conviviale. Chiediamo di allargare l’invito a chiunque possa essere interessato: persone con disabilità, familiari, amici”.