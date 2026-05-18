Un uomo senza vita trovato tra le acque del Trebbia a Rivergaro, indagini in corso

Tragica scoperta nella mattinata di lunedì 18 maggio lungo il fiume Trebbia, nei pressi di Rivergaro, dove è stato trovato il corpo senza vita di un uomo.
A notare il cadavere tra le acque del fiume è stato un passante, che ha immediatamente dato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri delle compagnie di Bobbio e Rivergaro, che hanno avviato gli accertamenti.
La vittima, un uomo non ancora identificato, presenterebbe una ferita alla testa. Saranno ora le indagini e gli esami medico-legali a chiarire le cause della morte e a ricostruire quanto accaduto.
L’area è stata isolata per consentire le operazioni di recupero del corpo e i rilievi investigativi.