Bottega XNL, “L’Ascolto” di Giorgio Diritti incanta la Festa del cinema di Roma

A Roma al festival del cinema, in apertura di Alice nella Città, sezione Onde Corte – Proiezioni Speciali, è stato presentato in prima nazionale “L’ascolto”, il cortometraggio diretto da Giorgio Diritti realizzato nell’ambito dell’edizione 2024 del percorso di alta formazione cinematografica “Bottega XNL-Fare Cinema” della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il red carpet

Sul red carpet, ad accompagnare il cortometraggio alla proiezione ufficiale, insieme al regista e al cast, erano presenti il vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli e l’ideatrice di Bottega XNL e direttrice di Fondazione Fare Cinema Paola Pedrazzini.

«Il percorso di ricerca di Bottega XNL continua a produrre eccellenti frutti – è il commento del vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Mario Magnelli –, come il cortometraggio molto bello di Giorgio Diritti, una delicata riflessione sul tema dell’infanzia e il diritto dei bambini ad essere ascoltati, che è stato proiettato ieri a Roma nell’ambito della Festa del cinema. Che i prodotti di ‘Bottega’ vengano accolti nei principali festival italiani è diventata per noi ormai una bella abitudine e una fonte di indubbia soddisfazione, oltre che la prova concreta che il lavoro di XNL Cinema, in poco tempo, si sia conquistato una eccellente reputazione nel panorama cinematografico italiano».

L’emozione del grande schermo

«È stato emozionante vedere su grande schermo il cortometraggio a cui abbiamo lavorato per tanti mesi – commenta Paola Pedrazzini – un piccolo film fatto di sguardi, gesti, dettagli catturati con delicatezza da Giorgio Diritti che ha saputo lavorare in modo straordinario con l’attrice, un’intensissima Orietta Notari, e soprattutto con i piccoli protagonisti con lei in scena. Nel cortometraggio sembra confluire tutta la vibrante energia vissuta a XNL durante la preparazione e le selezioni e a Bobbio sul set dove grandi professionisti, allievi di Bottega e bambini hanno interagito con una naturalezza che si riflette in questo cortometraggio di rara autenticità».

Le selezioni dei dieci bambini e adolescenti coinvolti come attori nel cortometraggio erano avvenute presso la sezione Cinema del Centro per le arti contemporanee di XNL Piacenza e fra questi sono di Bobbio Flora Mozzi (8 anni) e Selvaggia Sala (11 anni) e di Piacenza Davide Piras (7 anni), Sebastiano Lauri (14 anni), Marcello Santelli (15 anni), Riccardo Bandiera (9 anni).

I protagonisti

Protagonisti del film sono infatti una psicoterapeuta dell’infanzia e dell’età evolutiva interpretata dall’attrice Orietta Notari, una signora di sessant’anni con un sorriso leggero e lo sguardo dolce, e i bambini e gli adolescenti che lei accoglie nel suo studio ogni giorno. Dal dialogo con loro, dai silenzi, dalla “terapia” con le sabbie, emergono le loro emozioni, le solitudini, la loro rappresentazione dei sogni e della realtà. Tra le parole traspare lo smarrimento, il desiderio di appartenenza a una società in cui si sentono spesso soli e inadeguati, anche a causa di genitori poco affettivi.

«Quello dell’ascolto è un tema su cui c’è particolare urgenza. Non è un caso che quest’anno in Italia sia stata introdotta una Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori», commenta Giorgio Diritti.

La ricorrenza è stata istituita per la prima volta il 9 aprile 2025 con la legge n. 104 del 4 luglio 2024, con l’intento di informare e sensibilizzare sull’importanza di ascoltare bambini e adolescenti in ogni ambito della vita, riconoscendolo come un diritto fondamentale per garantire il loro sviluppo armonico e la loro partecipazione ai processi decisionali.

Un messaggio per giovani e adulti

«Noi adulti dovremmo fermarci più spesso ad ascoltare i giovani –prosegue il regista –.Sono preoccupato, i bambini e i ragazzi di oggi soffrono di una grande solitudine. Mi rendo conto che manca loro uno spazio per esprimere la difficoltà nel crescere. Dovremmo riposizionarli al centro del dibattito pubblico, perché sono il nostro futuro.

Spesso affrontano situazioni famigliari tormentate, si sentono estranei tra le mura di casa e non riescono ad avere uno scambio neanche tra coetanei. Allo stesso tempo, all’esterno, la società corre troppo veloce, e faticano nello stare al passo. Noi, che siamo di un’altra generazione, dovremmo avere la capacità di rallentare, di condividere la nostra esperienza, per aiutarli a costruire un orizzonte migliore. E anche loro hanno molto da insegnarci. La chiave, che cerco di adottare ogni giorno, è di essere meno individualista e di rendere il cinema uno strumento in grado di costruire ponti e non barriere».

L’ascolto è il terzo capitolo realizzato da Giorgio Diritti nato dall’osservazione delle giovani generazioni, la loro solitudine e le difficoltà di crescere nella società odierna. Il primo, Zombie, era stato presentato nella Settimana Internazionale della Critica della Mostra del Cinema di Venezia nel 2020 e il secondo, In famiglia, al Taormina Film Festival nel 2022.

Tutti e tre i cortometraggi sono stati realizzati insieme agli allievi dei corsi di alta formazione cinematografica “Fare Cinema” di Fondazione Fare Cinema, oggi confluiti nella più ampia progettualità di “Bottega XNL” della Fondazione di Piacenza e Vigevano, con un lavoro in sinergia che ha coinvolto gli studenti nell’affiancamento della troupe sul set e in un dialogo nella fase di scrittura delle sceneggiature.

Bottega XNL-Fare Cinema

In risposta al bando di questa edizione di Bottega XNL-Fare Cinema erano arrivate oltre duecento candidature, tra le quali erano stati selezionati i 16 partecipanti che hanno avuto la straordinaria opportunità di seguire e partecipare a tutte le fasi di realizzazione del cortometraggio “L’ascolto” affiancando nel lavoro il regista Diritti e i professionisti del settore cinematografico coinvolti, tra cui il grande scenografo Giancarlo Basili (anche lui a Roma per la presentazione del cortometraggio): Federico Carrera, Federica Dordei, Angela Norelli e Emma Gasparini Papotti (impegnati nel comparto di regia), Vivian Barbullushi, Qamil Paja, Stella Perucci e Vincenzo Pezone (produzione); Matteo Capra, Giorgia Ciraolo, Piero Passaro e Francesco Tomba (fotografia); Andrea Maddalena Bernardi (costumi), Lorenzo Bussone (scenografia), Camilla Borgatti e Fabio Rossi (luci e suono).

Il cortometraggio ha registrato a Roma l’apprezzamento del pubblico e anche un significativo interesse da parte della stampa: la proiezione, avvenuta all’Auditorium della Conciliazione, è stata preceduta da un’intensa attività stampa con shooting fotografici e interviste dedicate al corto e al contesto produttivo in cui si è sviluppato, quello di “Bottega XNL”, proiettando così Piacenza e la sua offerta formativa ancora una volta fuori dai confini provinciali.

Il corto è prodotto da Aranciafilm con Rai Cinema, con Fondazione Fare Cinema, Fondazione di Piacenza e Vigevano, XNL Piacenza. Con il cofinanziamento dei Fondi europei della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. Disponibile in esclusiva su RaiPlay.

Crediti

Regia Giorgio Diritti Fotografia Luca Nervegna Sceneggiatura Giorgio Diritti Montaggio Corrado Iuvara Scenografia Giancarlo Basili Costumi Marta Rossi Castelvetro Musica Alessio Vanni Produttori Giorgio Diritti, Paola Pedrazzini, Francesca Scorzoni, Piergiorgio Bellocchio Produttore esecutivo Simone Bachini Prodotto da Aranciafilm con Rai Cinema, con Fondazione Fare Cinema, Fondazione di Piacenza e Vigevano, XNL Piacenza l’opera è stata realizzata con il cofinanziamento dei Fondi europei della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission Durata 20 minuti Disponibile dal 15 ottobre in esclusiva su RaiPlay.

