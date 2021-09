16° Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, appuntamenti a Piacenza dal 22 al 3 ottobre

Il Centro Missionario Diocesano, Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro, Caritas Diocesana e Commissione ecumenica diocesana insieme alla Chiesa Ortodossa Macedone, Chiesa Ortodossa Romena e Chiesa Evangelica Metodista di Piacenza-Cremona, promuovono le iniziative per le ricordare la 16° giornata nazionale per la custodia del creato che quest’anno ha come tema “Camminare in una vita nuova. La transizione ecologica per la cura della vita ”.

16° Giornata Nazionale per la Custodia del Creato a Piacenza

Come ricorda il messaggio della CEI che accompagna la 16° Giornata Nazionale per la Custodia del Creato, “l’epoca che stiamo vivendo è piena di contraddizioni e di opportunità. La nuova vita di cui si parla nella lettera ai Romani, colloca l’apostolo Paolo in una comunione profonda con Dio. Siamo invitati, a partire da questa esperienza, ad immaginare una vera fraternità tra gli uomini, come suggerisce l’enciclica “Fratelli Tutti” e una nuova relazione con il creato, secondo il disegno dell’enciclica “Laudato sì”.

Animati da questo spirito, le chiese cristiane della nostra città (cattolica, metodista, ortodossa), propongono due serate di dialogo ed approfondimento su questo tema per stimolare possibili cambiamenti a livello personale e comunitario.

Nella serata del 22 settembre 2021 alle ore 21:00 presso il centro Il Samaritano (Via Giordani, 12 – Piacenza), verrà realizzato un incontro che avrà come tema “La transizione ecologica per la cura della vita”. L’accesso alla sala sarà consentito solamente a chi è in possesso di green pass. Sarà anche possibile seguire la diretta su Facebook (pagina PiacenzaCreato) e su YouTube (canale DiocesiPiacenzaTV).

Interverranno come relatori il giornalista Paolo Cacciari e il teologo e fisico Simone Morandini che aiuteranno ad approfondire e comprendere il tema in termini di opportunità e stimoli al cambiamento riflettendo su urgenze, responsabilità, rischi e abbagli. Modererà la serata il prof. Marco Mazzoli, docente di Economia.

28 settembre

Nella serata del 28 settembre 2021 alle ore 21:00, sempre presso il centro Il Samaritano (Via Giordani, 12 – Piacenza), verrà realizzato un secondo incontro che avrà come tema “#tuttoèconnesso: Ambiente – Lavoro – Comunità”. Anche in questo caso l’accesso alla sala sarà consentito solamente a chi è in possesso di green-pass. Sarà anche possibile seguire la diretta su Facebook (pagina PiacenzaCreato) e su YouTube (canale DiocesiPiacenzaTV).

Parteciperanno alla tavola rotonda

– “Esperienza FAAC di Bologna” – Giovanni Cherubini

– “Fare comunità in Azienda” – i coniugi Panizzi e l’esperienza di Valcolatte

– “Produrre in armonia con la natura” – esperienza locale

Modera la tavola rotonda il prof. Paolo Rizzi, docente di economia

3 ottobre

Nel pomeriggio di domenica 03 ottobre 2021, è prevista una “Camminata per le vie della città”: momento di festa, riflessione e sensibilizzazione alla custodia del creato.

Il ritrovo è previsto alle ore 15.45 presso la Chiesa Metodista di via San Giuliano. Dà lì si partirà alla volta della Basilica di San Francesco, per raggiungere infine il campo di Via San Sepolcro (o la Chiesa Ortodossa macedone di Via San Bartolomeo, in caso di pioggia) per la festa conclusiva.