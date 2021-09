Il Paolo Tomelleri Swing Trio a Musica ai Giardini 2021 il 21 settembre

Martedì 21 settembre presso i Giardini Margherita di Piacenza alle ore 21:30 si terrà il sesto ed ultimo concerto della rassegna “Musica ai Giardini 2021” giunta alla diciannovesima edizione. La rassegna è organizzata da Arci Piacenza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Ai sensi del D.L. 105 del 23/07/2021 sarà OBBLIGATORIO AVERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS. I Giardini Margherita verranno chiusi alle ore 20:00 e riaperti alle ore 20:45 per il concerto.

Martedì 21 settembre si esibirà il PAOLO TOMELLERI SWING TRIO alle ore 21 30

Paolo Tomelleri clarinetto

Davide Corini piano

Luca Garlaschelli contrabbasso

Paolo Tomelleri – Musicista polistrumentista nato nel 1938 a Vicenza in una famiglia dove si respirava musica classica e dopo aver studiato clarinetto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nel 1957 entro da subito a far parte della famiglia dei musicisti di jazz unendosi nel 1956 ai Windy City Stompers per cominciare una carriera lunghissima, piena di collaborazioni ad alto livello che lo hanno portato attraverso il jazz, la musica classica e la musica leggera italiana a collaborazione con Lino Patruno, Giorgio Gaber e Enzo Jannacci.

Nel 1960 si liberò del clarinetto, vendendolo ed entrando a far parte di gruppi rock come sassofonista con Giorgio Gaber e Adriano Celentano occupandosi inoltre di arrangiamenti e orchestrazioni. Per anni sassofonista stabile al glorioso jazz club Capolinea a Milano nel 1971 partecipò al festival di Sanremo come chitarrista nel gruppo Trio Balera accompagnando Adriano Celentano nella canzone “Sotto le lenzuola” dirigendo anche l’orchestra del festival in numerosi brani, cosa che rifece poi nel 1973. In quello stesso anno lo troviamo a suonare il basso elettrico sia in formazioni jazzistiche che di musica leggera.