Il 28 luglio 2026, presso l’Autorità di Bacino del Po è stato sottoscritto lo schema di accordo sulla gestione dell’acqua derivata dall’invaso del Brugneto. Ora è disponibile il testo completo di quello schema di accordo. Tale schema prevede che il gestore genovese riconosce rilasci verso la Valtrebbia pari a 4 milioni di mc solo in base a specifica richiesta motivata unicamente per esigenze agricole, e sulla base della situazione dell’invaso, rilasci aggiuntivi, sempre solo con motivazioni legate all’agricoltura.

“Tutto bene quindi? Manca completamente il principio basilare che l’acqua del Brugneto appartiene di diritto al bacino del Trebbia e del Po. Trattandosi di una derivazione che trasferisce l’acqua da un versante naturale ad un altro, può essere assentita solo in mancanza di alternative nel versante genovese. Rimane questo il nodo fondamentale che va sciolto“. Inizia così la nota del Comitato Difesa Valtrebbia.

LA NOTA DEL COMITATO

Il paradigma va quindi rovesciato: non di quanta acqua ha bisogno la Valtrebbia, ma quanta acqua del Brugneto Genova usa a fini idropotabili.

Ricorso al TAR Liguria, le critiche del Comitato al Comune di Genova

Nonostante questo il comune di Genova brucia le tappe della sua opposizione a qualsiasi accordo su un uso condiviso delle acque del Brugneto proponendo ricorso al TAR Liguria contro lo schema di accordo. Il motivo è abbastanza semplice: Genova ritiene che il Brugneto essendo in territorio ligure, sia di proprietà genovese. Ne consegue che intende ad utilizzarlo interamente per le esigenze idropotabili e idroelettriche genovesi, riservando alla Valtrebbia e al versante padano solo le briciole. Bastava leggere gli articoli apparsi sulla stampa genovese per rendersi conto della situazione, della riaffermazione del diritto divino di uso delle acque del Brugneto da parte di Genova, fino a spingersi a richiedere rimborsi economici (soldi) in cambio di miseri rilasci verso la Valtrebbia.

Assemblea sul Brugneto il 26 novembre alla Cavallerizza: Legambiente e Italia Nostra tra i promotori

Su questi temi Giovedì 26-11, presso la sala del CAI alla Cavallerizza, è organizzato un’incontro promosso dal Comitato Difesa Valtrebbia, Legambiente Piacenza e la sezione piacentina di Italia Nostra. In particolare verrà trattato il contenuto dello schema di accordo tra le regioni Liguria ed Emilia Romagna e il ricorso al TAR della Liguria promosso dal comune di Genova, per l’annullamento dello schema di accordo citato.

Le proposte per la Valtrebbia e la richiesta di un fronte comune contro il ricorso

Verranno infine illustrate le proposte per rendere lo schema di accordo maggiormente favorevole al territorio della Valtrebbia e dell’intera provincia e la richiesta di un fronte comune di tutte le amministrazioni, associazioni, realtà economiche e sociali, contro il ricorso del comune di Genova per riaffermare il principio che l’acqua del Brugneto deve scorrere verso il versante della Valtrebbia, garantendo unicamente l’uso idropotabile per gli acquedotti genovesi.