Fiorenzuola-Agazzanese: si ricomincia con un importantissimo derby

Il Fiorenzuola di mister Araldi ospita l’Agazzanese nel primo match del 2026, un derby valevole per la 19esima giornata del girone A di Eccellenza.
Scontro diretto fondamentale per il Fiorenzuola
Per i rossoneri questo è il primo match dell’anno dopo la sosta: la partita con il Corticella è stata rinviata ufficialmente per mercoledì 21 Gennaio.
Questa partita, per i ragazzi di mister Araldi, è fondamentale: il Fiorenzuola è 5° in classifica (con una gara in meno) ma con i 3 punti potrebbe già scavalcare gli ospiti e portarsi in scia a Nibbiano e Vianese per sperare di rimanere attaccata alle due squadre favorite di questo girone.
All’andata, l’Agazzanese si è imposta con un netto 3-0 facendo subire ai rossoneri la prima sconfitta stagione. In generale i valdardesi hanno steccato negli scontri diretti ed è questo il punto in cui il Fiorenzuola deve assolutamente migliorare nel girone di ritorno, a cominciare da questa importante sfida.
Agazzanese convincente e in forma
La squadra di mister Piccinini arriva al Pavesi dopo una bella vittoria nella prima gara dell’anno: 3-0 rifilato al Rolo (con tripletta di Vai) e tutta la voglia di riconfermarsi anche in trasferta.
L’Agazzanese è una delle squadre che meglio ha fatto fino a questo momento e cercherà nuovamente il successo sul Fiorenzuola, per bissare il risultato dell’andata.