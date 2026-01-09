La rassegna provinciale del Tartufo di Pecorara diventa Sagra di Qualità: “Traguardo che ci rende davvero orgogliosi”

Fine dell’anno con il botto per la Rassegna Provinciale del Tartufo di Pecorara che ha ricevuto la comunicazione ufficiale dell’attribuzione del Marchio “Sagra di Qualità”.

Con una lettera inviata al Presidente della Pro Loco di Pecorara, organizzatrice dell’evento che ogni anno nel mese di ottobre celebra il tartufo Nero di Pecorara e i prodotti del sottobosco, l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) ha ufficialmente comunicato il conferimento del prestigioso riconoscimento.

“In seguito alla visita svolta nei mesi scorsi dagli ispettori dell’Unpli – si legge nella lettera – siamo lieti di ufficializzare l’esito positivo della valutazione, con conseguente attribuzione del marchio Sagra di Qualità a partire dall’anno 2026”.

L’ispezione dell’Unpli

L’ispezione dell’Unpli si era svolta in occasione dell’ultima recente edizione della rassegna, la 34esima, svoltasi come di consueto nella terza domenica di ottobre. Gli ispettori, accompagnati dal Presidente provinciale dell’Unpli, Angelo Laface, hanno potuto valutare ed apprezzare gli aspetti organizzativi della rassegna, la solida presenza di espositori e l’attrattività della manifestazione che richiama pubblico da ben oltre i confini provinciali per celebrare un prodotto che è diventato a tutti gli effetti un brand territoriale, il Nero di Pecorara.

Un importante risultato

“Congratulandoci per l’importante risultato raggiunto – concludono la missiva il presidente Unpli Antonino La Spina e il responsabile del dipartimento Sagra di Qualità, Sebastiano Sechi – cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari della Pro Loco che, con il loro instancabile lavoro, hanno contribuito al conseguimento di questo importante traguardo che, speriamo, possa diventare un volano per la valorizzazione di tutte le attività dell’associazione”.

Particolare soddisfazione viene espressa anche dal Sindaco di Alta Val Tidone, Franco Albertini che già ai tempi in cui era amministratore dell’allora comune di Pecorara, oggi fuso in quello di Alta Val Tidone, aveva svolto un primario ruolo di impulso nel recupero e nel rilancio di questa importante rassegna.

Un riconoscimento significativo

“L’attribuzione del marchio Sagra di Qualità – dice Albertini – è il più importante riconoscimento per una rassegna, quella del tartufo, che affonda le radici nella storia sociale ed economica della comunità di Pecorara e dell’Alta Val Tidone. E’ il premio all’intuizione di volerla recuperare e rilanciare oltre 35 anni fa insieme alla Provincia di Piacenza diventando da subito rassegna provinciale, e a chi giornalmente, ben oltre i limiti temporali della rassegna stessa, lavora per rinnovarla di edizione in edizione, rendendola vetrina straordinaria delle eccellenze di questo territorio e sguardo attento e fiducioso per il futuro dell’intera valle”.

Il tartufo di Pecorara

“Testimonianza di ciò è l’essere stata motore della nascita della denominazione comunale del tartufo riconosciuta dal Ministero e oggi più che mai culla del lungimirante progetto di promocommercializzazione del Nero di Pecorara, divenuto primario brand di marketing territoriale. Alla Pro Loco di Pecorara che ne è organizzatrice con il patrocinio del Comune di Alta Val Tidone, ai privati, sostenitori, sponsor, dipendenti comunali e volontari che la rendono ogni anno più bella, completa e attrattiva, va il mio ringraziamento convinto che questo marchio di Sagra di Qualità sia solo un altro punto di partenza per ulteriormente migliorare e crescere”.

“Un traguardo che ci rende orgogliosi”

“E’ un traguardo che ci rende davvero orgogliosi – commenta Cristina Mussetti, presidente della Pro Loco di Pecorara – E’ il lavoro generoso, incessante e professionale di tanti volontari che in questi anni ha permesso di confezionare una sagra apprezzata ben oltre i nostri confini. Doveroso e sentito è il ringraziamento che va al Sindaco Franco Albertini per la lungimiranza di voler recuperare una rassegna che affonda nelle radici più profonde della nostra comunità e che oggi è un momento di convivialità ma anche di proficua vetrina del territorio e di volano economico grazie all’attribuzione del marchio de.co. e alla nascita del progetto di promocommercializzazione Nero di Pecorara. Questo marchio Sagra di Qualità ci rende ancora più responsabilizzati a continuare nel cammino di crescita e continuo miglioramento della rassegna e più in generale del nostro impegno per il nostro territorio che amiamo”.

Nelle prossime settimane verranno comunicati alla Pro Loco e al Comune la data, il luogo e le modalità di partecipazione alla cerimonia di premiazione che si terrà comunque a Roma nella prossima primavera.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy