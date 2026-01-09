Remigrazione, Italia Viva contro la manifestazione: “No a provocazioni xenofobe”

Italia Viva Piacenza, Faimali: “Manifestazione contro gli stranieri, no a provocazioni xenofobe che dividono la comunità”.

La nota di Italia Viva

«Ci uniamo con convinzione alla condanna espressa dal Partito Democratico – dichiara Fabrizio Faimali, coordinatore provinciale di Italia Viva –. Manifestazioni di questo tipo non offrono soluzioni, ma alimentano un clima di odio e discriminazione che non appartiene alla storia e all’identità della nostra città. Piacenza ha bisogno di risposte serie e responsabili, non di slogan che individuano nemici facili».

Italia Viva ribadisce la necessità di affrontare i temi della sicurezza, dell’inclusione e della coesione sociale con politiche concrete, fondate sul dialogo istituzionale e sul rispetto dei diritti, respingendo con fermezza ogni deriva xenofoba o strumentale.

«La politica – conclude Faimali – deve avere il coraggio di unire, non di dividere. Per questo Italia Viva continuerà a lavorare, insieme alle forze riformiste e democratiche, per una Piacenza aperta, solidale e capace di governare la complessità senza cedere alla paura».

