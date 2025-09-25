Fiorenzuola-Zola Predosa: rossoneri a caccia del tris

25 Settembre 2025 Nicola Giancaterino Calcio, Calcio dilettanti, Notizie, Sport
Fiorenzuola-Zola Predosa
Segui Fiorenzuola-Zola Predosa LIVE, domenica dalle 15:30, con gli aggiornamenti solo su RADIOSOUND!

Fiorenzuola in serie positiva

I rossoneri di mister Araldi arrivano a questa partita dopo il roboante successo per 1-6 in trasferta contro Campagnola: una gara che ha dimostrato come il Fiorenzuola, se in giornata ed in fiducia, possa davvero essere la grande favorita di questo campionato come ci si aspetta.
In generale, per i valdardesi, un solo passo falso in campionato (la sconfitta con l’Agazzanese alla seconda giornata) e due vittorie consecutive alle quali ci si attende il seguito questa domenica.

Zola Predosa in difficoltà

Al contrario, gli ospiti di mister Perinelli, arrivano al Pavesi con una sola vittoria nelle prime quattro gare e una sconfitta nell’ultimo turno per 0-2 in casa contro Torre Castelli. Risultati non positivi che mantengono i bolognesi nelle zone basse della classifica, anche se chiaramente è tutto appena iniziato.

Questa sfida, per il Fiorenzuola, rappresenta il classico tranello in cui non cascare per continuare la striscia positiva e inseguire chi, fino ad ora, ha fatto meglio in classifica.

