Fiorenzuola-Pro Sesto: per i rossoneri di Tabbiani un importante scontro diretto

Segui Fiorenzuola-Pro Sesto LIVE sabato 13 Gennaio dalle 18:30 con gli aggiornamenti su RADIOSOUND!

Il Fiorenzuola di mister Tabbiani affronta, al Velodromo Pavesi, la Pro Sesto nel match valido per la 21esima giornata del girone A in Serie C.

Focus sul Fiorenzuola

Non è stato un esordio felice quello di Tabbiani nella sua seconda avventura alla guida dei valdardesi: il Fiorenzuola, infatti, arriva dalla sconfitta per 3-1 in trasferta contro il Renate nella prima gara del 2024.

Un ko, il terzo di fila per i rossoneri, che ha lasciato invariata la classifica dove il Fiorenzuola occupa la penultima posizione a quota 14 punti.

Serve una svolta per rialzare la testa, ritrovare morale e soprattutto punti per cercare di scalare posizioni in classifica, a cominciare proprio dalla gara contro la Pro Sesto.

Una partenza e un arrivo in casa Fiorenzuola

Altri movimenti di mercato in casa rossonera, Bob Omoregbe saluta il Fiorenzuola mentre arriva un nuovo innesto sulla fascia sinistra: si tratta di Mattia Maffei. Qui il comunicato della società.

L’avversario, la Pro Sesto

La Pro Sesto di mister Parravicini non sta vivendo un bel momento: terz’ultima a quota 16 punti (quindi con la possibilità di essere scavalcata proprio dal Fiorenzuola in caso di successo dei rossoneri) e in crisi di gioco e risultati.

Tornano a Fiorenzuola Sereni e Bruschi, che probabilmente guideranno l’attacco degli ospiti. Un attacco che, però, ha prodotto solamente 13 gol in tutto il girone di andata ed è il peggiore dell’intero girone A.

Peggior attacco contro peggior difesa, forse un punto di attenzione importante per questa partita.