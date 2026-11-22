Il Fiorenzuola di mister Araldi supera 5-0 la Virtus CiseranoBergamo e trova un’importantissima vittoria in chiave classifica. Decidono le reti di Agnelli, Formato, Bertelli e la doppietta di Gallo.
Rossoneri sempre ultimi insieme alla Tritium ma, finalmente per la prima volta in stagione, davvero convincenti.
Le Formazioni
FIORENZUOLA (4-3-3): Libertazzi, Agnelli, Orazzo, Fontana, Ferretti, Alluci, Saggionetto, Casarotti, Izzo, Formato, Bertelli. All. Araldi
VIRTUS CISERANOBERGAMO (3-5-2): Rovelli, Gervasoni, Lucenti, Rota, Baggi, Inacio, Rachdaoui, Fornari, Rhboui, Gerdelesko, Lozza. All. Valenti
La cronaca del match
Primo Tempo (1-0)
Primo tempo bloccato al Pavesi. Nessuna grande occasione per entrambe le squadre frenate un pò dalla tensione della partita.
33′ prima grande occasione per il Fiorenzuola: colpo di testa di Formato da ottima posizione su cross dalla destra, pallone però alto sulla traversa
36′ Fiorenzuola in vantaggio con Agnelli: schema da punizone, Alluci calcia per Agnelli che stoppa al limite dell’area e di destro va in porta. Grandissimo gol del difensore rossonero che porta avanti i suoi
38′ occasionissima per il Ciserano: gran tiro dal limite di Rbouhi che colpisce in pieno la traversa
41′ altro colpo di testa di Formato che anticipa l’avversario ma non riesce a trovare lo specchio della porta
Finisce qui il primo tempo con il Fiorenzuola mertitatamente avanti 1-0 ma con la gara che è tutt’altro che finita.
Seondo Tempo (5-0)
50′ super occasione per il Fiorenzuola con Formato che sporca un tiro di Alluci e per poco non inganna Rovelli
51′ doppio cambio per il Ciserano: fuori Rachdaoui e Inacio per Gashi e Kyeremateng
53′ raddoppio Fiorenzuola con Formato: ribattuta in area sugli sviluppi di calcio d’angolo, Formato è il più lesto di tutti a mettere la sfera in porta per la rete del doppio vantaggio
57′ fuori Saggionaetto per Cazzaniga nelle fila del Fiorenzuola
58′ cambio anche per gli ospiti: dentro Locatelli per Fornari
60′ altro cambio nei rossoneri: fuori Izzo per Agogliati
65′ gran conclusione di Alluci dal limite: portiere bravo a respingere in corner
70′ grande punizione di Alluci che esce di poco, sulla destra della porta difesa da Rovelli
77′ tris del Fiorenzuola con Bertelli: gran partita del 10 che chiude i conti con un bel destro sul primo palo da dentro l’area. Fiorenzuola 3 – Ciserano 0
80′ dentro Gallo per Formato, Flaminio per Agnelli e La Vigna per Bertelli nei rossoneri
85′ poker di Gallo per il Fiorenzuola: gran ripartenza con Cazzaniga che mette un pallone al bacio per Gallo che di testa, supera ancora Rovelli per il 4-0 rossonero
87′ 5-0 con la doppietta di Gallo: questa volta di mancino da dentro l’area per lasua doppietta e il pokerissimo del Firoenzuola
Finisce qui una partita letteralmente dominata dai rossoneri che schiantano 5-0 la Virtus CiseranoBergamo e trovano una vittoria fondamentale in ottica classifica.