Calciomercato Fiorenzuola – Arriva Marco Zunno in prestito dalla Cremonese

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle prestazioni di Marco Zunno fino al termine della stagione 2021/2022. Il giocatore arriva in prestito dalla U.S. Cremonese, proprietaria del suo cartellino.

Le caratteristiche

Zunno, esterno offensivo classe 2001, è un esterno offensivo offensivo dotato di un’ottima tecnica, che ama partire da sinistra ma può essere impiegato anche sulla corsia destra.

Alto 177 cm, nella scorsa stagione ha militato in Serie C Girone A con la maglia del Novara, dove ha collezionato 21 partite e 4 reti complessivamente tra Campionato e Coppa Italia.

Dopo la mancata iscrizione al campionato da parte dei piemontesi, è stata la Cremonese a puntare su di lui in Serie B nella prima metà di campionato, prima del suo approdo in rossonero, dove già da oggi sarà a disposizione di Mister Luca Tabbiani e del suo staff.