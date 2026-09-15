A Palazzo Scotti da Vigoleno a Carpaneto presentazione del monologo teatrale “Giulio Alberoni – Un cardinale MasterChef”

Mercoledì 16 settembre 2026, alle 21.00, nel cortile di Palazzo Scotti da Vigoleno a Carpaneto Piacentino, sarà presentato il monologo teatrale *«Giulio Alberoni – Un cardinale MasterChef»*, interpretato da Corrado Calda, su testo e regia di Giusy Cafari Panico.

Con un registro vivace e accattivante, lo spettacolo ricostruisce il percorso straordinario, umano e politico, del cardinale Giulio Alberoni, tra le figure piacentine di maggior rilievo nella storia europea del XVIII secolo. Partito da origini umili, Alberoni riuscì a imporsi come diplomatico e uomo di Stato, diventando protagonista delle principali corti del tempo.

Accanto alla sua destrezza politica, emerge un tratto meno noto e singolare del suo carattere: l’interesse per la cucina, le produzioni locali e la cultura della tavola. Da questo aspetto nasce il titolo ironico e attuale della pièce, che ritrae un Alberoni capace di fare del cibo uno strumento raffinato di relazione, diplomazia e influenza. Lo spettacolo si articola in due parti.

Nell’intervallo il pubblico potrà assistere a una degustazione di Salumi DOP Piacentini, offerti dal Consorzio Tutela Salumi DOP Piacentini, partner dell’evento.

La serata è promossa dal Comune di Carpaneto Piacentino, con il particolare contributo dell’assessore Francesca Bertoli Merelli, in collaborazione con l’Associazione culturale Muselunghe APS. L’iniziativa unisce teatro e eccellenze enogastronomiche per far conoscere una personalità centrale della storia piacentina e rafforzare l’identità culturale del territorio.

Appuntamento mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 21.00 nel cortile di Palazzo Scotti da Vigoleno, in piazza XX Settembre a Carpaneto Piacentino. Ingresso libero.