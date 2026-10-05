Celiachia, Albasi (Pd): “Una legge per non lasciare sole le persone, dalla diagnosi alla vita quotidiana”

È stato illustrato oggi in Commissione Sanità dell’Assemblea legislativa il progetto di legge del Partito Democratico, a prima firma del consigliere Lodovico Albasi, per la prevenzione, la diagnosi, la cura e la presa in carico della celiachia e della dermatite erpetiforme.

La proposta punta a mettere a sistema gli interventi regionali, rafforzando la diagnosi precoce, la presa in carico multidisciplinare, la formazione degli operatori e gli strumenti per l’inclusione nella vita scolastica, lavorativa e sociale. Tra le novità anche lo screening pediatrico nei gruppi a rischio, il Registro regionale e l’interoperabilità dei buoni per gli alimenti senza glutine.

“Con questa proposta facciamo un passo in più: la celiachia non può essere considerata soltanto una questione sanitaria o una dieta da seguire. È una condizione che incide ogni giorno sulla vita delle persone e che richiede una presa in carico completa, dalla diagnosi alla quotidianità – sottolinea Lodovico Albasi, consigliere regionale Pd –. Vogliamo rafforzare ciò che già funziona e costruire un sistema più integrato, capace di intervenire prima, accompagnare le persone nel percorso di cura e garantire maggiore inclusione. La salute significa anche poter andare a scuola, lavorare, viaggiare, mangiare fuori casa senza che la propria condizione diventi un ostacolo alla piena partecipazione alla vita sociale”.

“Il progetto di legge nasce innanzitutto dall’ascolto e dalle sollecitazioni delle persone celiache, delle famiglie e delle associazioni, che voglio ringraziare – continua il consigliere –. La Regione parte da una base solida, bisogna mettere a sistema queste esperienze e dare una prospettiva. Bisogna fare in modo che le persone possano trovare servizi accessibili, senza discriminazioni e senza sentirsi lasciati soli”.

Il progetto prevede inoltre una cabina di regia regionale, un tavolo tecnico-scientifico permanente e una verifica periodica dell’attuazione della legge.