Fiamme accanto ai binari a Cadeo, circolazione ferroviaria sospesa tra Piacenza e Fiorenzuola

5 Ottobre 2026 Redazione FG Cronaca Piacenza
Cadeo, giovanissimi giocano tra i binari

Incendio nei pressi dei binari a Cadeo, con la circolazione ferroviaria sospesa tra Piacenza e Fiorenzuola. A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno notato il rogo e hanno chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

L’incendio ha interessato alcune sterpaglie nelle vicinanze dei binari. Per consentire le operazioni in sicurezza, la circolazione ferroviaria tra Piacenza e Fiorenzuola è stata sospesa.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

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