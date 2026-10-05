Fiamme accanto ai binari a Cadeo, circolazione ferroviaria sospesa tra Piacenza e Fiorenzuola

Incendio nei pressi dei binari a Cadeo, con la circolazione ferroviaria sospesa tra Piacenza e Fiorenzuola. A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno notato il rogo e hanno chiamato i vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

L’incendio ha interessato alcune sterpaglie nelle vicinanze dei binari. Per consentire le operazioni in sicurezza, la circolazione ferroviaria tra Piacenza e Fiorenzuola è stata sospesa.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.