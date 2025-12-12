Volley, Serie B – Ad Asola la Canottieri Ongina insegue il tris

Trasferta mantovana per la Canottieri Ongina, che in serie B maschile sarà di scena domani (sabato) alle 20,30 ad Asola per sfidare i padroni di casa targati Motta&Rossi Asola Remedello nella decima giornata d’andata del girone B di serie B maschile.

Le due squadre sono abbastanza vicine in classifica: i gialloneri di Gabriele Bruni sono sesti con 16 punti, quattro in più dei lombardi, ottavi a quota 12. Monticelli vuole alimentare un recente periodo positivo certificato dai 6 punti in due partite centrati con un doppio 3-1 contro Scanzorosciate (trasferta) e Vero Volley Monza (in casa). Asola Remedello, invece, ha ceduto nello scorso turno alla Tipiesse Cisano, fermando a quattro la striscia d’oro di successi consecutivi.

Le parole di coach Bruni

“E’ una squadra che si è ritrovata, sicuramente difficile da incontrare, soprattutto in casa, dove ha ribaltato la situazione contro Scanzorosciate (da 0-2 a 3-2) e spuntandola al tie break contro la Pallavolo Cremonese dopo esser stata sotto 2-1. Non solo si è ritrovata, ma sta giocando anche una buonissima pallavolo e servirà una grande concentrazione dal primo all’ultimo pallone. Per quanto ci riguarda, dobbiamo trovare continuità, contro Vero Volley qualcosa di diverso si è visto, con tre buoni set sui quattro disputati. I ragazzi stanno giocando con un’intensità e soprattutto con una consapevolezza diverse e questo aiuta molto”.

La Canottieri Ongina dovrà ancora fare a meno dell’opposto Paolo Battaglia

“Lunedì si sottoporrà a un esame strumentale per valutare a che punto è la distrazione muscolare accusata e proseguirà il percorso di fisioterapia. Ora stiamo giocando con un assetto con tre schiacciatori, proviamo anche altre cose diverse: dobbiamo essere un po’ camaleonti, essere capaci di sfruttare questa possibilità, ma anche bravi a cambiare immediatamente senza intestardirsi in determinate situazioni. I ragazzi, e lo stanno facendo da tempo, sono molto disponibili e questo ci dà una grossa mano”.

Classifica

Kerakoll Sassuolo 23, Beca Tensped 20, Pallavolo Cremonese, Tipiesse Cisano 19, Zotup Scanzorosciate 17, Canottieri Ongina 16, National Transports Villa d’Oro Modena 13, Motta&Rossi Asola Remedello 12, Ferramenta Astori 11, Mo.Re. Volley 10, Tecnoarmet Soliera 9, Vero Volley Monza, Team Volley Cazzago Adro 8, Modena Volley 4.

