Chiusura del ponte di Pontenure, per Fiorenzuola e Alseno aperto il dialogo tra Ausl di Piacenza e Parma 

Proseguono gli incontri tra l’Azienda Usl di Piacenza e gli amministratori dei Comuni attraversati dalla Via Emilia per affrontare le criticità legate alla viabilità e alla gestione dell’emergenza-urgenza. Nei giorni scorsi, la direttrice del Distretto di Levante, Evelina Cattadori, e il dirigente delle professioni sanitarie per l’area emergenza territoriale, Pronto soccorso e CAU, Stefano Nani, hanno incontrato i sindaci di Fiorenzuola, Romeo Gandolfi, e di Alseno, Davide Zucchi.

Al centro del confronto, la necessità di garantire la piena operatività del sistema di emergenza durante il periodo in cui la viabilità subirà modifiche a causa della chiusura del ponte. Una situazione che rischia di allungare i tempi di percorrenza verso l’ospedale di Piacenza.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato Nani – è mettere in campo una serie di misure per mantenere inalterati gli attuali standard di risposta h24. In quest’ottica, nonostante alcune difficoltà di reclutamento del personale nel quadro del periodo estivo, stiamo lavorando per rendere operativa 24 ore su 24 la sede della Croce Rossa di Cadeo e per garantire la presenza fissa di un mezzo di soccorso avanzato dell’Ausl. Così potremo assicurare una copertura continua su tutto il territorio, riducendo i tempi di intervento e salvaguardando la sicurezza della popolazione anche in questa fase di transizione”.

Non solo. L’Ausl ha avviato interlocuzioni anche con l’Azienda ospedaliero-universitaria e l’Azienda sanitaria di Parma, al fine di definire un protocollo condiviso che consenta un accesso rapido e sicuro agli ospedali di Parma e Fidenza, nei casi in cui si renda necessario un ricovero d’urgenza fuori provincia.

“Con queste misure – ha dichiarato Evelina Cattadori – saremo in grado di offrire una copertura completa sulle 24 ore, mantenendo elevati standard di intervento e tutelando la sicurezza della popolazione. L’attivazione di nuove risorse, il potenziamento dei presidi territoriali e il rafforzamento della collaborazione tra enti ci consentiranno di rispondere con tempestività ed efficienza anche nelle situazioni più critiche. In un contesto reso complesso dalla chiusura del ponte, il nostro impegno è garantire la continuità assistenziale senza compromessi sulla qualità del servizio”.

“L’Azienda Usl è in aperto e continuo confronto e dialogo con i Comuni coinvolti, affinché ogni azione sia condivisa e coordinata, a beneficio della collettività. È solo attraverso un lavoro di squadra, fondato su ascolto e collaborazione, che possiamo affrontare efficacemente questa fase di transizione e trasformarla in un’opportunità di miglioramento della rete di emergenza-urgenza”.

Soddisfatti dell’esito dell’incontro i sindaci di Fiorenzuola e Alseno. “Abbiamo trovato piena disponibilità all’ascolto – commentano Gandolfi e Zucchi – e apprezzato l’approccio tempestivo e concreto dell’Azienda, che si sta muovendo con efficacia per gestire questa fase delicata minimizzando i disagi per la cittadinanza”.

