Chiusura punti vendita Sigma, l’impegno delle Amministrazioni comunali: “Dialogo costante con tutte le parti interessate”

Le Amministrazioni comunali di Piacenza e Castel San Giovanni esprimono la propria attenzione e la piena vicinanza ai lavoratori e ai cittadini coinvolti nella situazione di incertezza determinata dalla chiusura dei supermercati Sigma, di proprietà del gruppo Realco.

Il Sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, e il Sindaco di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, pur non trattandosi di una materia di diretta competenza dei Comuni, hanno ritenuto doveroso attenzionare con responsabilità e sensibilità quanto sta accadendo. Entrambe si sono recate personalmente presso i punti vendita interessati per rappresentare la solidarietà delle rispettive Amministrazioni comunali e manifestare concreta disponibilità a fare tutto il possibile per supportare i lavoratori e i cittadini che in questi esercizi commerciali avevano un riferimento importante.

I due Sindaci hanno inoltre partecipato all’incontro convocato dall’Assessore regionale al Lavoro dell’Emilia-Romagna, Giovanni Paglia, insieme ai Sindaci dei Comuni coinvolti, al fine di condividere aggiornamenti, valutare possibili sviluppi e coordinare azioni utili a tutela del territorio.

I Sindaci Tarasconi e Stragliati desiderano esprimere un sentito ringraziamento all’Assessore regionale Paglia per l’impegno, l’attenzione e la disponibilità dimostrati nel promuovere il confronto istituzionale su una vicenda di grande rilevanza sociale e occupazionale.

Le Amministrazioni comunali rassicurano la cittadinanza sul fatto che continueranno a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un dialogo costante con le istituzioni competenti e con tutte le parti interessate. L’obiettivo comune resta quello di salvaguardare i livelli occupazionali, sostenere i lavoratori e garantire, per quanto possibile, la continuità dei servizi essenziali per la comunità.

In un momento di comprensibile preoccupazione, i Sindaci rinnovano il proprio impegno a operare con spirito di collaborazione istituzionale e senso di responsabilità, nella convinzione che solo attraverso il confronto e il lavoro condiviso si possano individuare soluzioni positive per il territorio.

Quintavalla: “Tutela dei lavoratori e salvaguardia dei punti vendita nei territori: la Regione segue da vicino la crisi“

Insieme a diversi consiglieri del PD abbiamo presentato un’interrogazione, a prima firma Quintavalla, alla Giunta per chiedere chiarimenti e azioni immediate in merito alla grave crisi del Gruppo Realco, storica cooperativa della distribuzione con sede a Reggio Emilia e realtà di riferimento per la rete Sigma, Ecu ed Economy.

Il Gruppo, che complessivamente coinvolge circa 140 punti vendita e 1.500 lavoratori, ha depositato il 3 febbraio un’istanza di concordato preventivo al Tribunale di Bologna. Durante il Tavolo regionale di salvaguardia occupazionale del 12 febbraio, l’assessore al Lavoro Vincenzo Paglia ha definito la crisi “una delle più rilevanti degli ultimi anni”, annunciando l’impegno della Regione nel favorire l’ingresso di nuovi soggetti industriali.

Il quadro occupazionale è particolarmente critico: sono già state richieste 352 casse integrazioni per cessazione, che si aggiungono ai 94 lavoratori della sede centrale di Reggio Emilia già in cassa integrazione dal novembre 2025. A ciò si sommano le incertezze per i dipendenti dei punti vendita associati e della logistica Flexilog.

Preoccupa inoltre il piano di 13 chiusure temporanee di negozi sul territorio regionale.

Abbiamo chiesto alla Giunta, che sta seguendo da vicino con l’obiettivo di salvare punti vendita e dipendenti, di conoscere gli sviluppi della crisi, gli strumenti attivabili per tutelare i lavoratori e se siano pervenute manifestazioni di interesse utili a evitare ulteriori chiusure, soprattutto nelle aree periferiche dove i punti vendita rappresentano un presidio sociale essenziale.

