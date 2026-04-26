Ciclismo – Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) sul podio all’EPZ Omloop Van Borsele in Olanda

Podio internazionale per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, protagonista nella giornata centrale del trittico olandese per Donne Juniores dell’EPZ Omloop Van Borsele. Dopo la cronometro di ieri, oggi (sabato) le “panterine” dirette da Vittorio Affaticati hanno brillato in Olanda nella seconda e penultima tappa. Nella volata decisiva, secondo posto per la trentina classe 2008 Agata Campana, preceduta solamente dalla norvegese Ida Østbye Støvern in un podio completato da Phoebe Taylor, atleta della nazionale della Gran Bretagna. A distanza di due mesi (nel mezzo soprattutto i successi Open a Fossano e Juniores a Bianconese), la Campana torna sul podio in Olanda: a fine febbraio, infatti, era arrivato il terzo posto nell’Omloop van Schijndel-Gp Jozon.

Domani l’EPZ Omloop Van Borsele si concluderà con la terza e ultima tappa, sempre con partenza e arrivo a ‘s-Heerenhoek con 70 chilometri e 400 metri da percorrere. Inoltre, in contemporanea per la squadra piacentina impegno anche a Crespignaga di Maser (Treviso).

Seconda tappa EPZ Omloop Van Borsele (‘s-Heerenhoek – ‘s-Heerenhoek)

1° Ida Østbye Støvern (Norvegia, Airtox Carl Ras Junior Women) 72 chilometri e 900 metri in 1 ora 48 minuti 46 secondi, media 40,215 chilometri

2° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) s.t.

3° Phoebe Taylor (Nazionale Gran Bretagna)

4° Thais Poirier (Nazionale Francia)

5° Aitana Gutierrez (Nazionale Spagna)

6° Hana Jeromel (Nazionale Slovenia)

7° Maria Okrucinska (Polonia, Grouwels-Watersley R&D Road Team)

8° Edda Bieberle (Germania, Airtox-Carl Ras Junior Women)

9° Roxanne Vertongen (Belgio, Nxtg Racing Under 19 Development Team)

10° Anna Lloyd (Nazionale Gran Bretagna).

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