Rugby – Stagione a lieto fine per Sitav Rugby Lyons: sbancata Vicenza all’ultima di campionato

Si chiude come meglio non avrebbe potuto la stagione dei Lyons, che blindano l’8o posto in classifica con una magnifica vittoria sul campo del Vicenza, superato anche nella gara di andata al Beltrametti. Le mete di Rodina e Bottacci nel primo tempo permettono ai Leoni di andare in vantaggio, poi ci pensa il piede di Camero ad allungare, prima dell’entusiasmante difesa negli ultimi 20 minuti di gara che blinda la vittoria per 17-20.

La cronaca

Fuori dai blocchi di partenza la mischia vicentina conquista subito un calcio di punizione che Heymans trasforma in tre punti dopo due minuti di gioco. La partita è particolarmente vivace, con azioni veloci da una parte e dall’altra che ribaltano l’inerzia in continuazione: a rompere l’equilibrio è Vicenza, che dopo un calcio di punizione conquistato in attacco va a marcare la prima meta dell’incontro al 18’ con Zago. Pronta la reazione bianconera, con i Lyons che recuperano il pallone da calcio di inizio e vanno a marcare i propri primi punti con la meta di Rodina. Ora i Leoni giocano con il vento in poppa: a ridosso dell’area di meta arriva prima un cartellino giallo a sanzionare un placcaggio alto di Leaupepe, e poi la meta del sorpasso firmata da Bottacci al 28’. Con Vicenza alle corde i Leoni vanno vicina alla terza segnatura consecutiva, ma il pallone sfugge a Nalaga a un passo dal bersaglio. Nel finale di frazione un paio di occasioni in attacco per i padroni di casa, ma prima Tavuyara e poi Castro sprecano con l’ultimo passaggio.

Secondo tempo

In avvio di ripresa sono ancora i Leoni a colpire, con Camero che trasforma un calcio di punizione in tre punti al 46’. Vicenza prova a rispondere, ma i Lyons restano in controllo delle operazioni portandosi sul 10-20 con un altro piazzato firmato da Camero al 57’. Vicenza prova a rientrare in partita mettendo alle corde i Leoni, la cui difesa crolla al 70’ con la meta di astuzia firmata da Gregorio, che riporta i suoi sotto break. Negli ultimi 10 minuti i Leoni sono in trincea, riuscendo a sventare ogni tentativo di Vicenza con una difesa eroica: l’ultima occasione scivola via con una touche sbagliata dai padroni di casa, Colombo può gettare il pallone fuori dal campo e far partire la festa bianconera.

Un trionfo che mette il sigillo su una stagione da emozioni forti per i Leoni, che hanno mostrato ancora una volta uno spirito combattivo con pochi eguali strappando un risultato pesante. Preziosissimo il 4/4 dalla piazzola di Matias Camero, che si porta a casa il premio di Simecom Player of the Match, ma da sottolineare la prova di tutti i giocatori impegnati, compresi i subentrati che hanno retto la spinta di Vicenza resistendo fino all’ultimo. Una giornata da ricordare anche per l’esordiente Eric Bart Cobbah, che non si scompone sull’impatto col massimo campionato e mette a segno due placcaggi importanti nel finale. Con la vittoria odierna i Leoni salgono a 19 punti finali in classifica, a 5 lunghezze da Vicenza e con 4 punti di vantaggio su Biella.

Rangers Rugby Vicenza v Sitav Rugby Lyons 17-20 (pt 10-14)

Marcatori: p.t.: 1’ cp Heymans (3-0); 18’ m Zago tr Heymans (10-0); 20’ m Rodina tr Camero (10-7); 28’ m Bottacci tr Camero (10-14) s.t.: 46’ cp Camero (10-17); 56’ cp Camero (10-20); 68’ m Gregorio tr Perello-Alvarez (17-20).

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Tavuyara, Castro-Ansaldo (42’ Filippetto), Leaupepe, Coppo; Heymans (46’ Perello-Alvarez), Panunzi © (61’ Gregorio); Vunisa, Pretz, Ferrari; Parolo (46’ Franchetti), Mirenzi (61’ Menon); Leso (52’ Bettinelli), Ferrara (65’ Chimenti-Borrell), Zago (74’ Braggiè). All. Cavinato

Sitav Rugby Lyons: Via G., Pasini, Waqaicece (65’ Bart-Cobbah), Rodina, Gaetano; Camero (65’ Russo), Via A (65’ Colombo); Moretto ©, Perazzoli, Cisse (46’ Bance); Bottacci (46’ Cemicetti), Cutler; Moretti (46’ Salerno), Maggiore (52’ Borghi), Libero (46’ Bona). All. Forte

Calciatori: Heymans (Rangers) 2/2; Camero (Lyons) 4/4; Perello-Alvarez (Rangers) 1/1.

Punti conquistati in classifica: Rangers Vicenza 1; Sitav Lyons 4.

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