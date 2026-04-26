Volley, Serie B – Canottieri Ongina scivola a Modena: interrotta la rimonta play off

Finisce a Modena la rincorsa play off della Canottieri Ongina, che dopo cinque vittorie consecutive si ferma al PalAnderlini contro i giovani targati Mo.Re. (3-1) e non può più raggiungere matematicamente la Pallavolo Cremonese seconda, scivolando dal terzo al quinto posto nel girone B di serie B maschile. Tre set persi con il minimo scarto dopo il secondo dominato sono costati caro ai gialloneri, attesi sabato dal derby casalingo proprio contro la Pallavolo Cremonese che avrebbe potuto arricchirsi del sapore di uno scontro diretto in chiave post-season.

“Purtroppo non siamo mai riusciti ad avere continuità durante la gara, in più siamo sempre stati frettolosi nelle azioni e questo ha portato tanta confusione e poca organizzazione nella costruzione del gioco a partire dal primo tocco. Ancora una volta, e dico ancora non a caso, finiamo la partita con numeri migliori dei nostri avversari, non con grossi divari, ma comunque migliori. Questo fa capire come siamo stati arbitri di noi stessi nel bene e nel male.

Dopo cinque gare giocate ad un certo livello siamo tornati indietro di qualche mese, dove non trovavamo continuità nel sviluppare gioco. D’altronde eravamo e siamo consapevoli che sarebbe stata molto dura allungare la stagione, visto gli scivoloni che abbiamo fatto nella prima fase del campionato”.

MO.RE. VOLLEY-CANOTTIERI ONGINA 3-1

(27-25, 16-25, 25-23, 27-25)

MO.RE. VOLLEY: Dalfiume 6, Bertoni 7, Petratti 13, Bertazzoni 13, Bigozzi 14, Ades 4, Monica (L), Bevini 5, Nappa, Fontanesi 1, Turturiello. N.e.: Tassoni, Kotlar, Santi Bortolotti (L). All.: Not

CANOTTIERI ONGINA: Cormio 13, Imokhai 1, Battaglia 25, Reyes 22, Cucchi 7, Mandoloni 3, Rosati (L), Mari, Boschi, Morchio 3, Ruggeri, Sala. N.e.: Paratici, Stanchina (L). All.: Bruni

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