Serie B – Una grande Fiorenzuola non basta per fermare la corazzata Leonessa Brescia; finisce 74-82 al PalArquato

Un PalArquato gremito in ogni ordine di posti grazie ad una folta presenza bresciana da il via alla 3° Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West, dove i Bees ospitano A2A Leonessa Brescia.

La cronaca

I Bees si presentano con le importantissime defezioni di Cecchinato e Marinelli, ma con una buona sfrontatezza trovano la schiacciata di Biorac per il 5-2 al 2’. De Zardo inventa 6 punti per l’11-5 con cui Fiorenzuola scalda la partita, ma Nikolic risponde con la tripla punendo la zona gialloblu. 13-8 al 4’.

Lombardi si conferma un enigma fin dal primo quarto e punisce al centro dell’area la squadra di Del Re per il sorpasso, ma i Bees tengono di voglia ed energia e ancora con De Zardo inchiodano il contropiede con fallo e canestro buono per il 20-20 all’8’.

Burns risponde con la tripla del 22-23, ma Tiberti è ispiratissimo con i movimenti sotto le plance. E’ sempre Burns, dopo una bella circolazione e sfruttando il cioccolatino di Bazan, a fissare il punteggio sul 26-28 in favore della Leonessa a fine primo quarto.

Il break in apertura di secondo quarto di 0-5 non piace a coach Del Re che chiama timeout immediato al 13’ (26-33); Ambrosetti con la faccia giusta sentenzia dall’arco in uscita dal minuto. Lui è un fattore vero da dover difendere per la difesa bresciana (31-33 al 14’), con i Bees che non calano di intensità in un grande primo tempo e con la zingarata di Ambrosetti realizzano il 42-40 al 19’ con cui il PalArquato sponda gialloblu si esalta.

Lombardi in contropiede schiaccia l’alley oop che esalta a sua volta la curva bresciana dopo una brutta persa gialloblu, con la squadra di Calvani brava ed esperta a chiudere il tempo rintuzzando ancora avanti. 42-43.

Secondo tempo

La Leonessa Brescia esce dall’intervallo con tutt’altro piglio, e in un amen realizza un break aperto da 0-6 che costringe subito al timeout la panchina Bees. 42-49. Vencato in contropiede scrive 44-54 con il massimo vantaggio della gara al 26’ per Brescia, ma Lui di pura voglia porta a scuola la difesa ospite per tenere ancora in vita Fiorenzuola. 51-58 al 28’.

Lombardi arriva a quota 17 personali per la A2A, ma Ambrosetti con il palleggio, arresto e tiro da 3 riporta i Bees ancora al -4. Fiorenzuola con il 2/2 di Frosini impatta nuovamente in parità al 29’ (58-58). De Zardo inventa un grande assist per la schiacciata di Biorac al 32’ (67-62), ma Sabatini con il semigancio sinistro dentro l’area fa tornare la Leonessa a -3. Klanjscek realizza un jumper difficilissimo dai 4 metri al 33’, ma Tiberti ripaga con una moneta forse ancor più complessa per il canestro in controtempo del 71-66 dopo un giro di orologio.

La Leonessa prova ad allungare la difesa e conquista un pallone importante per il -1 firmato Sabatini (71-70), con Da Ros che con la tripla dalla punta consegna il vantaggio a Brescia al 37’. 73-75. In un clamoroso e inaspettato (rispetto alla vigilia) finale in volata, De Zardo dalla lunetta fa ½ per il -1 a 100 secondi dal termine, mentre Lombardi a rimbalzo offensive fa il vuoto per il tap in del 74-77.

Vencato a 49 secondi dalla fine realizza un ½ che vale il +4 per la Leonessa, con il fischio non comminato ad Ambrosetti ed il seguente 2/2 di un ottimo Klanjscek che mettono la parola fine alla gara. Vince la Leonessa Brescia, ma grande merito ad una Fiorenzuola mai doma che chiude sul 74-82.

Fiorenzuola Bees vs A2A Leonessa Brescia 74-82

(26-28; 42-43; 62-62)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs, Biorac 14, Franceschi, Marinelli ne, Cecchinato ne, Krilkovs, De Zardo 22, Lui 9, Frosini 5, Tiberti 9, Ambrosetti 15. All. Del Re

A2A Leonessa Brescia: Bazan 2, Vencato 9, Nikolic 11, Santinon ,Frosini, Klanjscek 10, De Ros 5, Lombardi 19, Burns 9, Bedin 2, Sabatini 15. All. Calvani