Ciclismo – Dario Salvaderi (Asd Programma Auto) d’argento alla Medio Fondo Mottarone

Ancora risultati e tanto divertimento per la formazione amatoriale piacentina Asd Programma Auto, protagonista nello scorso week end. In Piemonte, ancora in evidenza Dario Salvaderi: il portacolori della formazione bianconera ha conquistato l’argento nei Master 5 nella Medio Fondo Mottarone, dove ha anche chiuso all’undicesimo posto assoluto.

In Francia, invece, Fabio Sartori ha centrato la tredicesima piazza nel percorso medio della Gran Fondo “Les 3 Ballons”, sfidando un meteo inclemente e risultando il primo italiano al traguardo nella celebre località della Planche des Belles Filles. Dal canto suo, Giacomo Indrizzi ha chiuso quinto nella pista “Cimurri” a Reggio Emilia tra i Veterani (1 e 2 insieme). Nutrito anche il gruppo di partecipanti al cicloraduno di Paolini di Bacedasco Alto.