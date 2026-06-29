Lavori in via Cittadella, ex Acna e via Zanella: come cambia la viabilità

Il Servizio Mobilità e Infrastrutture del Comune di Piacenza informa che sono stati disposti nuovi provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta in diverse aree della città, necessari per consentire l’esecuzione di lavori programmati su infrastrutture, edifici pubblici e cantieri attivi.
In via Cittadella – tra il civico 6 e l’intersezione con via Mazzini – e nei tratti limitrofi, da mercoledì 1 a venerdì 3 luglio 2026, la circolazione sarà temporaneamente inibita per consentire i lavori di manutenzione straordinaria dei locali del Palazzo del Governatore, nell’ambito del progetto di valorizzazione del Museo di Storia Naturale. Nei tratti interessati saranno istituiti divieti di circolazione e di sosta, con possibilità di transito – in entrambi i sensi di marcia e con la massima cautela – per residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto, oltre ai mezzi di soccorso.
In via Zanella, nelle giornate del 29 giugno e del 1° luglio 2026, la circolazione e la sosta saranno vietate nel tratto compreso tra via Ponchielli e il civico 4, e nel segmento successivo fino a via Coppellotti, per consentire lavori in una struttura per anziani. Anche in questo caso, i residenti e i mezzi di soccorso potranno accedere con prudenza alle proprietà private.
Per quanto riguarda l’area di via Cantarana, via San Sepolcro, via Ghittoni e via Astorri, è stata prorogata la disciplina della viabilità connessa al cantiere “Ex Acna”. Dal 30 giugno 2026 e fino al termine degli interventi sono previsti divieti di sosta permanente con rimozione forzata, modifiche ai sensi di marcia, obblighi di svolta e limitazioni alla circolazione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di pedoni e veicoli e permettere la prosecuzione delle opere. Le prescrizioni saranno efficaci dalla posa della segnaletica di cantiere e decadranno al suo ripristino finale.