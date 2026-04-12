Volley – Gas Sales Piacenza, biancorossi in campo a Perugia per allungare la serie

Gara 3 della Semifinale dei Play Off Scudetto edizione numero 44: domani con inizio alle 18.00 Gas Sales Piacenza scende in campo al Pala Barton di Perugia. Dall’altra parte della rete Sir Susa Scai Perugia che nella serie è avanti 2-0 grazie alle vittorie ottenute sempre per 3-1 in Gara 1 e in Gara 2 pochi giorni fa al PalabancaSport.

Gas Sales Piacenza in campo per allungare la serie e garantirsi quanto meno Gara 4, gli umbri vincitori la scorsa stagione della Champions League, alla Final Four della stessa manifestazione anche quest’anno, Campioni del Mondo per club in carica nonché vincitori qualche tempo fa della Supercoppa Italiana, per staccare, alla prima occasione, il pass per la Finale.

Si gioca al meglio della cinque partite, chi vince la serie stacca il biglietto per la Finale Scudetto contro la vincente tra Verona e Civitanova.

Paolo Porro, alzatore Gas Sales Piacenza

“Domenica a Perugia è la nostra ultima occasione per potere riaprire il discorso di questa serie di Semifinale e faremo di tutto per sfruttarla anche se sappiamo tutti la forza di Perugia. Sbaglia pochissimo e quando fa bene anche in battuta diventa davvero difficile affrontarla. Non abbiamo nulla da perdere, cercheremo di mettere in campo quanto sappiamo fare, se poi gli avversari faranno meglio di noi sarà merito loro”.

Roberto Russo, centrale Sir Susa Scai Perugia

“In vista di Gara 3, penso che dobbiamo migliorare sulle partenze all’inizio di qualche set; le squadre a questi livelli non ci permettono poi di recuperare. A Piacenza siamo stati bravi a farlo per un po’, ma poi alla lunga diventa dura. Siamo stati bravi, tuttavia, a rimanere in partita perché non è facile poi quando sei sotto di 6, 7 punti, quindi questa è la cosa positiva, ma sicuramente da migliorare. In questi casi l’atteggiamento è fondamentale, aiuta a giocare meglio”.

Precedenti: 21 (2 successi Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, 19 successi Sir Susa Scai Perugia).

Ex: Gianluca Galassi a Perugia nella stagione 2018-2019; Dragan Travica a Perugia nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022.

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