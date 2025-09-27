Piazza Cittadella, il Pd risponde al centrodestra: “Dimentica anni di immobilismo, oggi finalmente la città volta pagina”

Il centro destra, che vanta pure un nutrito numero di giuristi, non comprende le clausole del contratto.

Nel caso di Piazza Cittadella infatti, come si insegna nelle primissime lezioni di diritto privato e anche in tutti gli istituti tecnici, il contratto si risolve automaticamente, senza necessità di pronuncia da parte del giudice.

Dunque, o mentono sapendo di mentire, o devono tornare sui banchi di scuola.

La destra accusa, ma dimentica che durante il proprio mandato non ha mosso un dito per chiudere questa vicenda che gridava vendetta. Oggi prova a riscrivere la storia, attaccando chi ha preso decisioni difficili ma necessarie, con coraggio e senso di responsabilità.

L’Amministrazione ha fatto ciò che nessuno prima aveva fatto: tentare fino all’ultimo di salvare l’opera e, di fronte all’evidente incapacità del concessionario, assumersi la responsabilità di chiudere una vicenda che teneva la città ostaggio da troppo tempo.

Mentre il centrodestra invoca “dimissioni”, l’Amministrazione lavora:

i fondi per il ripristino della piazza sono già disponibili,

la gestione delle strisce blu passerà in via transitoria al Comune,

partirà un bando pubblico per ridisegnare un comparto strategico insieme alla riqualificazione di Piazza Casali.

Dopo anni di immobilismo e degrado, la città vede finalmente una prospettiva chiara.

Il centrodestra, invece di attaccare, dovrebbe chiedere scusa ai cittadini per aver lasciato Piacenza in questo pantano per anni.

Grazie all’Amministrazione Tarasconi, Piacenza si libera di un contratto che la teneva bloccata e può guardare al futuro.

Infine respingiamo nettamente la scomposta richiesta di dimissioni avanzata dal centro destra. Se non si sono dimessi loro quando hanno arrestato e portato al 41 bis il Presidente del Consiglio Caruso da loro votato, ci chiediamo perché mai dovrebbe dimettersi l’Amministrazione Tarasconi per aver risolto un problema alla città.