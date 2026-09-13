Claudio Saltarelli celebra Grazia Deledda, il 14 settembre al PalabancaEventi

Lunedì 14 settembre, alle 18, il PalabancaEventi di via Mazzini ospiterà la presentazione dell’ultima opera di Claudio Saltarelli “Oltre i Girasoli di cui non t’ho detto – Tragedia in due Stagioni” (BastogiLibri, Roma). L’iniziativa editoriale nasce in occasione del doppio anniversario del Nobel assegnato a Grazia Deledda: il centenario dell’assegnazione nel 2026 e quello della consegna nel 2027.

Un lavoro di ampio respiro che sceglie il linguaggio del teatro per raccontare non soltanto la parabola artistica e umana della scrittrice sarda, ma anche le contraddizioni di un’epoca che, in forme diverse, continuano ancora oggi a interrogare la società con i temi della condizione femminile, dell’omosessualità, del maschilismo. La tragedia in due Stagioni (che vedrà la sua prima esecuzione scenica il 20 settembre alla Sala dei Teatini, con la Compagnia Teatrale Zelda, la regia di Leonardo Tosini e Filippo Tognazzo e l’accompagnamento dell’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Camillo Mozzoni) sarà illustrata dall’autore in dialogo con il giornalista Matteo Prati.

Saltarelli non si limita a ricostruire una biografia, ma restituisce al pubblico una Grazia Deledda sorprendentemente viva, ironica, intelligente, sognatrice, lontana dall’immagine severa e malinconica che per lungo tempo ne ha accompagnato il ricordo.

Claudio Saltarelli – poeta, librettista, commediografo e drammaturgo di livello internazionale – dal 1996 è direttore artistico del Gruppo Strumentale Ciampi, che collabora con la Banca di Piacenza nella realizzazione dei concerti di Pasqua e Natale che ogni anno l’Istituto di credito offre alla comunità in segno di augurio.

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).