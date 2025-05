“Coast 2 Coast”, due ciclisti piacentini attraversano l’Italia per portare il messaggio AIRC per la Ricerca sul Cancro – AUDIO

“Coast 2 Coast”, due ciclisti piacentini attraversano l’Italia per portare il messaggio AIRC per la Ricerca sul Cancro. L’’avventura sportiva, con un obiettivo solidale, è stata raccontata a Radio Sound da Mirko Bellabarba che affronterà l’esperienza assieme ad Alessandro Guerreschi.

Coast 2 Coast

Dal 30 maggio al 2 giugno 2025, i due ciclisti piacentini faranno un percorso di 538 km e 8600 metri di dislivello da Cattolica a Orbetello, in 4 tappe attraverso gli Appennini e alcuni dei borghi più suggestivi del Paese, tra cui Gubbio, Assisi, Orvieto, Bagnoregio e Pitigliano.

L’iniziativa è ufficialmente parte del progetto “Pedalando per la Ricerca” – spiega Mirko Bellabarba – un progetto solidale a sostegno della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Con questo viaggio vogliamo sensibilizzare sull’importanza della ricerca oncologica e raccogliere fondi per sostenerla concretamente.

Come vi siete preparati per questa esperienza?

Negli ultimi mesi ogni momento libero è stato dedicato a pedalare il più possibile, ma poi con iniziative di questo genere, oltre all’attività fisica, quello che conta è la testa, quindi ci siamo abituati a stare molto in sella. Inoltre a livello di obiettivo siamo determinati a concluderle, quindi anche quando faticheremo saremo sicuramente determinati a finirla.

Quali sono le emozioni?

Sicuramente unire l’esplorazione dei territori tramite la bicicletta, quindi il turismo lento, alla motivazione per l’aspetto benefico. Aiutare la ricerca contro il cancro, per noi è una forte emozione perché quando succedono queste cose, anche a livello personale con amici o familiari, si sente sempre un po’ un senso di impotenza nel non riuscire ad aiutare. Quindi diciamo che raccogliendo fondi sicuramente sarà un aiuto tangente per trovare soluzioni per sconfiggere questa malattia.

Donazioni

Pagina ufficiale dell’iniziativa con tutti i dettagli e la possibilità di donare direttamente ad AIRC.