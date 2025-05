“Gli alieni tra noi: il gambero della Louisiana”, incontro il 22 maggio per la Giornata mondiale della biodiversità

Giovedì 22 maggio, alle ore 21, il Consorzio di Bonifica di Piacenza e la Sezione di Piacenza del Club Alpino Italiano (CAI) celebreranno la Giornata mondiale della Biodiversità con l’evento dal titolo: “Gli alieni tra noi: il gambero della Louisiana”. Un convegno, gratuito e aperto alla cittadinanza, organizzato presso la sede del CAI sullo Stradone Farnese al n. 39.

Interverranno:

Claudio Faimali, presidente della sezione di Piacenza del Club Alpino Italiano;

Maria Chiara Contini, biologa del Parco Nazionale dell’Appenino Tosco Emiliano;

Daniela Ghia, docente dell’Università degli Studi di Pavia;

Gianluca Fea, idrobiologo dell’Università degli Studi di Pavia;

Licia Colli, ricercatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;

Chiara Gemmati, resp. relazioni esterne del Consorzio di Bonifica di Piacenza;

Luigi Bisi, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

La serata sarà dedicata al progetto europeo LIFE CLAW e, in particolare al gambero della Louisiana (o gambero killer), un crostaceo di origine nord-americana, introdotto in Europa negli anni ‘70 a scopo alimentare e poi proliferato fino a diventare la specie di gambero d’acqua dolce più traslocata al mondo e presente in tutti i continenti eccetto Antartide e Oceania.

Il progetto LIFE CLAW “Crayfish lineages conservation in North-Western Apennine” (LIFE18 NAT/IT/000806) è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea attraverso lo strumento LIFE e ha come obiettivo quello di conservare e migliorare le popolazioni del gambero di acqua dolce autoctono Austropotamobius pallipes in Emilia Romagna e in Liguria. Per questo è previsto anche il contrasto alle specie di gambero alloctono invasive al fine di limitare la loro diffusione. Attività alle quali, oltre ai tecnici degli enti coinvolti nel progetto, partecipano attivamente anche i volontari delle associazioni piscatorie piacentine e parmensi.

PARTNER DEL PROGETTO LIFE CLAW

I partner del progetto LIFE CLAW sono: il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano (coordinatore), il Consorzio di Bonifica di Piacenza, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, il Parco Naturale Regionale dell’Antola, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Pavia, l’Acquario di Genova-Costa Edutainment, il Comune di Fontanigorda e l’Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Il convegno del 22 maggio rientra tra gli eventi che il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha inserito nel palinsesto di ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) relativo alla “Settimana della Bonifica 2025”.

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile scrivere una mail a comunicazione@cbpiacenza.it o telefonare allo 0523/464811.