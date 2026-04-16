Coldiretti: “Bene la nuova legge regionale a sostegno dei comparti produttivi”

Coldiretti Piacenza esprime soddisfazione per l’approvazione della nuova legge regionale a sostegno dei comparti agricoli, zootecnici, della pesca e dell’acquacoltura. Un provvedimento importante che recepisce una delle richieste centrali avanzate dall’organizzazione nel corso della grande mobilitazione sotto la Regione dello scorso 16 febbraio 2026, in occasione della quale 5.000 soci, tra cui 500 piacentini, hanno portato a Bologna una serie di proposte per la difesa del reddito delle imprese agricole emiliano-romagnole.

Una risposta concreta

La legge approvata dall’Assemblea legislativa regionale rappresenta una risposta concreta alla richiesta di Coldiretti Emilia Romagna di dotare la Regione di uno strumento stabile, flessibile e strutturale per intervenire a sostegno delle filiere produttive nei momenti di crisi, che siano causate dalle turbolenze di mercato figlie delle tensioni internazionali, o per le conseguenze sempre più pesanti dei cambiamenti climatici e dell’aumento dei costi di produzione.

“Esprimiamo un ringraziamento al Presidente della Regione Michele De Pascale, all’Assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e all’intera Assemblea legislativa per aver approvato un provvedimento che va nella direzione richiesta da Coldiretti” ha detto Luca Cotti, Presidente di Coldiretti Emilia Romagna.

Un risultato importante

“Si tratta di un risultato importante, perché uno dei punti qualificanti della nostra mobilitazione – ha continuato il Presidente Cotti – affermava proprio la necessità di introdurre strumenti strutturali ed efficaci per difendere il reddito degli agricoltori, sostenere le filiere in difficoltà e dare risposte concrete in una fase particolarmente complessa per il settore primario. La Regione ha dimostrato attenzione e capacità di ascolto verso le istanze che abbiamo portato con forza e responsabilità nel confronto istituzionale”.

La nuova legge regionale riserva risorse dedicate già a partire dal 2026, per attivare contributi, indennizzi e misure mirate a favore delle imprese agricole, zootecniche e ittiche, oltre ad azioni per la tutela della biodiversità, il contrasto alle specie invasive e la prevenzione delle zoonosi.

“In un momento in cui le imprese agricole sono chiamate a reggere l’urto di crisi di mercato, emergenze fitosanitarie, costi crescenti e instabilità climatica, questa legge costituisce un importante strumento per intervenire a sostegno del reddito degli agricoltori nei momenti di difficoltà delle filiere regionali” ha concluso Marco Allaria Olivieri, Direttore di Coldiretti Emilia Romagna e delegato confederale di Coldiretti Piacenza.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy