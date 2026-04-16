Identificato il corpo riaffiorato dalle acque del Po a Monticelli, è un 37enne dominicano

Identificato il cadavere riaffiorato dalle acque del Po a Monticelli d’Ongina. Determinante il lavoro dei carabinieri di Monticelli: dal rinvenimento del corpo alle indagini e agli accertamenti genetici che hanno restituito un nome alla vittima.

Si è conclusa con l’identificazione della vittima una delicata attività investigativa avviata dai carabinieri della Stazione di Monticelli d’Ongina dopo il rinvenimento, nelle acque del fiume Po, del cadavere di un uomo inizialmente senza identità.

L’esito degli accertamenti comparativi genetici, delegati dall’Autorità Giudiziaria di Piacenza, ha consentito di attribuire con certezza un nome al corpo recuperato: si tratta di Alejandro Villafiana Juan Andress, 37enne della Repubblica Dominicana che risiedeva a Pavia. Fondamentale, ai fini dell’identificazione, si è rivelato il lavoro svolto dai militari dell’Arma, che hanno coordinato e sviluppato tutti gli approfondimenti investigativi successivi al recupero della salma avvenuto la mattina del 18 marzo scorso.

Decisivo il contributo dei prossimi congiunti della vittima, i quali, dopo aver appreso del ritrovamento attraverso gli organi di informazione, si sono spontaneamente presentati, sottoponendosi volontariamente al prelievo biologico necessario per il confronto genetico.

Gli ulteriori riscontri raccolti dai carabinieri, anche attraverso il raccordo con la Questura di Pavia, hanno permesso di accertare che l’uomo identificato corrispondeva alla persona che, nella serata del 25 febbraio scorso, si era lanciata nel fiume Ticino, a Pavia, alla presenza di testimoni, senza più riemergere, facendo perdere le proprie tracce nonostante le immediate ricerche.

L’attività condotta dalla Stazione Carabinieri di Monticelli d’Ongina, svolta con rigore investigativo, sensibilità umana e costante coordinamento con l’Autorità Giudiziaria, ha consentito di dare un’identità alla vittima e di offrire un primo elemento di certezza ai familiari, ponendo fine a una dolorosa attesa.

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