Colto da malore all’uscita dalla palestra, muore un uomo di 66 anni

Colto da malore all’uscita della palestra. I fatti sono accaduti questo pomeriggio al campo sportivo di Pecorara. L’uomo, 66 anni, si era recato al centro sportivo per praticare un po’ di attività fisica insieme ad alcuni amici. Al termine della seduta il 66enne è salito in auto per tornare a casa.

Appena entrato all’interno dell’abitacolo, però, l’uomo ha iniziato ad accusare un forte malessere, rivelatosi poi un arresto cardiaco. Gli amici e alcuni passanti hanno prestato le prime cure, qualcuno è andato a recuperare il defibrillatore di cui la struttura è dotata.

Purtroppo però per il 66enne non vi è stato nulla da fare, vani anche i seppur tempestivi soccorsi.