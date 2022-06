Comune di Pontenure, approvato il bilancio 2021 con oltre 2 milioni di avanzo￼

L’Amministrazione Comunale rende noto che, nella seduta del 24 maggio 2022, il Consiglio Comunale di Pontenure ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2021, il quale presenta un avanzo, al netto dei fondi vincolati, di 2 milioni e 114 mila euro.

«Conti in ordine anche nel 2021, e un significativo avanzo che andrà a generare diversi investimenti sul nostro territorio – sottolinea il sindaco Manola Gruppi –. In questi numeri ci sono tanti fatti concreti. La nostra Amministrazione è riuscita a mettere in cantiere una serie di importanti interventi, legati al risparmio energetico, alla manutenzione dei parchi gioco e del verde pubblico, alla manutenzione straordinaria delle strutture scolastiche, mantenendo elevati standard delle prestazioni erogate dai Servizi Sociali e pedagogici, che sono stati messi a dura prova ancora una volta nel corso del 2021 a seguito delle ondate di contagi Covid-19».

La relazione di presentazione ha evidenziato come sia molto positiva la liquidità di cassa, superiore ai 2.114.000 € e l’efficienza dei servizi comunali nelle operazioni di liquidazione dei fornitori è in media inferiore ai venti giorni “data fattura”.

A conclusione della seduta, il sindaco Manola Gruppi ha evidenziato come «tante delle opere finanziate e appaltate nel 2021 siano in corso di realizzazione solo in questi mesi, in particolare il progetto di riqualificazione della via Emilia Parmense, la ristrutturazione di diversi parchi gioco, la riqualificazione energetica degli spogliatoi del Centro Sportivo e del Municipio, fino alle opere di asfaltatura di strade e vie del paese. Su tutte queste opere si sono verificati ritardi di natura tecnica legati alla mancanza dei materiali, riconducibile in parte alla pandemia e in parte all’esplosione di interventi nel settore edilizio nonché alla congiuntura internazionale derivante dal conflitto bellico in Ucraina».