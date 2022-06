Al Festival Illica 2022 il concorso internazionale di composizione “Il 3001”

Grazie alla collaborazione con la Biblioteca Passerini Landi di Piacenza che ha gentilmente messo a disposizione un inedito libretto dal titolo il 3001, scritto da Luigi Illica intorno al 1908, è stato possibile lanciare un concorso che intende intercettare due settori fondamentali della promozione culturale: il recupero e la valorizzazione di materiale storico inedito e il sostegno di giovani under 40 compositori e librettisti/drammaturghi.

Si tratta di un esempio di “fantascienza” abbastanza raro nel panorama lirico e molto personale: in un ipotetico futuro, la popolazione è regolata da “limitatori” di emozioni, non esistono più i nomi propri (sostituiti da numeri) e l’umanità non è più divisa da partiti politici o religioni, bensì da malattie…

La tipicità della scrittura di Illica, con spunti assolutamente futuristici ma, al contempo, capace di trattare tematiche politiche e sociali profonde con leggerezza e comicità, fanno sì che il testo sia ricco di spunti da sviluppare con un linguaggio musicale contemporaneo.

Nelle serate del Festival 2022 sarà nominata la giuria del concorso che dovrà esaminare le idee progettuali pervenuti entro i termini di scadenza e decretare il progetto vincitore.

L’esecuzione in prima esecuzione assoluta dell’opera avverrà durante la X Edizione Festival Illica 2023.