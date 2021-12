Concerto di San Silvestro al Teatro Municipale il 31 dicembre. Torna a Piacenza il tradizionale appuntamento che accompagna i cittadini all’anno nuovo. Alle ore 18, l’Orchestra Farnesiana diretta da Leonardo Sini e il soprano Silvia Dalla Benetta saranno gli interpreti di un programma impaginato nel segno di celebri ouverture, preludi, arie e romanze tra le più amate del repertorio operistico.

Da La gazza ladra al Barbiere di Siviglia rossiniano. Senza dimenticare Giuseppe Verdi con la Sinfonia di Un giorno di regno, Georges Bizet con il Preludio di Carmen. Inoltre non mancheranno autori imprescindibili per il periodo delle feste. In particolare Johann Strauss e Franz Lehár. Il concerto si concluderà sulle note della celebre Danza delle Ore de La Gioconda di Amilcare Ponchielli.

Non solo musica, protagonista anche la danza. L’Étoile Ballet Theatre sarà protagonista, nei video realizzati da Blacklemon in luoghi simbolici della città di Piacenza. Soprattutto con le coreografie interpretate dai primi ballerini Ines Albertini, Walter Angelini e da tutto il corpo di ballo.

L’orchestra

A dirigere l’Orchestra Farnesiana uno dei più talentuosi direttori della sua generazione, Leonardo Sini, vincitore del prestigioso Solti International Conducting Competition e recentemente applaudito all’Opéra Bastille, oltre che al Maggio Musicale, al Petruzzelli di Bari, al Carlo Felice di Genova e in altri importanti teatri. Voce solista il soprano Silvia Dalla Benetta, dotata di grande estensione vocale e considerata un’artista di riferimento della grande tradizione italiana per il repertorio drammatico di agilità.

Al Teatro Municipale fa ritorno l’Orchestra Farnesiana, nata a Piacenza, che annovera al suo interno musicisti provenienti da alcune delle più prestigiose Orchestre europee.

Concerto di San Silvestro al Teatro Municipale il 31 dicembre: disposizioni

Si ricorda che, come da disposizioni vigenti, l’accesso agli spettacoli è consentito solo con Green Pass rafforzato e mascherina di tipo Ffp2.

Informazioni e biglietti

Biglietteria del Teatro Municipale: tel. 0523 385720/21 – www.teatripiacenza.it biglietteria@teatripiacenza.it