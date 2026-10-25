Massimo Kolletzek relatore della conferenza sul cambiamento climatico a Podenzano il 31 ottobre

Cambiamento climatico: un approccio equilibrato, basato su dati e fatti concreti. È il tema della conferenza in programma sabato 31 ottobre, alle 17.30, al Palazzo della Cultura di Podenzano.

Relatore dell’incontro sarà il professor Massimo Kolletzek, esperto di mobilità, trasporti ed energia, che affronterà il tema del cambiamento climatico e delle possibili strategie per affrontarne le conseguenze, con un approccio tecnico-scientifico e operativo. L’iniziativa sarà aperta dai saluti del sindaco, dottor Riccardo Sparzagni, e coordinata dal professor Maurizio Dossena.

Il Relatore Massimo Kolletzek tratterà il tema del cambiamento climatico, delle sue conseguenze e delle opzioni atte ad affrontare la realtà in una prospettiva di rigore tecnico-scientifico ed operativo, al di fuori di esasperazioni comunicative catastrofiste o negazioniste.

Vivendo in quella che è stata definita “l’era dei dati”, dovremmo essere meno esposti al rischio di percezioni non supportate da informazioni e fatti certi e dimostrabili.

Tuttavia pregiudizi e informazioni superficiali o incomplete, talora condizionate da contrapposte visioni politico-ideologiche, fanno leva sulla semplificazione, così come su incertezze, timori e scarso approfondimento, a fronte di problemi complessi e dalle molte variabili. Si rinuncia troppo spesso a pensare e comprendere, limitando la capacità di riconoscere “trappole” logiche, accontentandosi di slogan o frasi fatte.

Ne consegue la tendenza a interpretare gli eventi come lineari, anziché come evoluzioni complesse dalle molte variabili non sempre certe, privilegiando visioni negative o erroneamente risolutive. Le percezioni tendono a basarsi su singole esperienze, fatti e casistiche limitate, percepite come universali. Taluni dati, anche prodotti dalla fonte a cui ci si affida in maniera acritica, se correttamente analizzati, possono contribuire a comprendere una realtà differente da quanto la fonte stessa tende a dimostrare.

La Conferenza vuole contribuire a facilitare la percezione equilibrata di eventi che possono influenzare in modo rilevante conclusioni e conseguenti scelte essenziali per il nostro futuro.