Confesercenti presenta “SOS Imprenditori”, un vademecum multilingue per sostenere le imprese

Nasce “SOS Imprenditori”, il nuovo progetto promosso da Confesercenti Piacenza, pensato per offrire agli imprenditori uno strumento concreto di prevenzione, informazione e supporto nell’affrontare gli adempimenti normativi e i controlli che interessano il mondo delle attività economiche.

LA NOTA DI CONFESERCENTI

L’iniziativa si concretizza nella realizzazione di un vademecum pratico, scritto con un linguaggio semplice e immediato e tradotto in cinque lingue – cinese, hindi punjabi, inglese, spagnolo e arabo – con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di imprenditori e diffondere una maggiore cultura della prevenzione e della legalità.

La Presidente di Confesercenti Piacenza, Nadia Bragalini, dichiara:

«SOS Imprenditori nasce dalla volontà di essere realmente vicini alle imprese, offrendo non soltanto rappresentanza ma strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide quotidiane. Troppo spesso gli imprenditori si trovano a confrontarsi con normative complesse e controlli in molteplici ambiti senza avere a disposizione informazioni chiare e facilmente accessibili. Con questo vademecum vogliamo fare prevenzione, promuovere la cultura della legalità e della sicurezza e aiutare ogni impresa a lavorare con maggiore serenità. La scelta di tradurre il documento in cinque lingue nasce dalla volontà di non lasciare indietro nessuno e di coinvolgere pienamente anche gli imprenditori di origine straniera che rappresentano una componente importante del nostro tessuto economico. Crediamo fortemente che la collaborazione tra associazioni di categoria, professionisti e istituzioni sia la strada migliore per costruire un sistema imprenditoriale più forte, più preparato e più competitivo.»

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza, a testimonianza del valore della collaborazione tra professionisti e associazioni di categoria.

Il Presidente dell’Unione, Dott. Fabio Maggi, afferma:

«L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Piacenza ha scelto con convinzione di patrocinare l’iniziativa ‘SOS Imprenditori’ promossa da Confesercenti Piacenza, perché rappresenta un esempio concreto di prevenzione e di supporto alle imprese.

Oggi fare impresa significa confrontarsi con un sistema normativo sempre più articolato e con controlli che coinvolgono molteplici ambiti: fiscale, lavoristico, amministrativo e della sicurezza. Essere preparati non significa soltanto evitare sanzioni, ma gestire la propria attività con maggiore consapevolezza e serenità.

Il commercialista moderno non è soltanto il professionista degli adempimenti, ma un consulente che accompagna l’imprenditore nella gestione del rischio, nell’organizzazione aziendale e nella diffusione della cultura della compliance.

La collaborazione tra professionisti e associazioni di categoria costituisce un valore aggiunto per il territorio e per il sistema economico locale. Per questo abbiamo ritenuto importante sostenere un progetto che mette a disposizione degli imprenditori uno strumento semplice, pratico e immediatamente fruibile.

Ringrazio Confesercenti Piacenza per aver coinvolto la nostra Unione in questa iniziativa, auspicando che rappresenti l’inizio di ulteriori percorsi condivisi a beneficio delle imprese del territorio.»

Il Direttore di Confesercenti Piacenza, Fabrizio Samuelli, conclude:

«SOS Imprenditori rappresenta un servizio concreto per il territorio. Il vademecum è stato pensato come uno strumento operativo, semplice da consultare e immediatamente utile per accompagnare gli imprenditori nella conoscenza delle principali norme e dei comportamenti corretti da adottare. La traduzione in sei lingue dimostra la volontà di Confesercenti Piacenza di rivolgersi a tutta la comunità imprenditoriale, favorendo inclusione, informazione e prevenzione. Fare cultura della legalità significa anche aiutare le imprese a crescere in modo più solido e consapevole, riducendo i rischi e valorizzando il lavoro di chi ogni giorno contribuisce allo sviluppo del nostro territorio.»

Con SOS Imprenditori, Confesercenti Piacenza rafforza il proprio impegno nel fornire servizi innovativi e strumenti concreti alle imprese, promuovendo una cultura della prevenzione, della legalità e della collaborazione tra associazioni di categoria, professionisti e istituzioni, a beneficio dell’intero sistema economico locale.

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