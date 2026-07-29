Consorzio Piacenza Alimentare e Banca di Piacenza insieme per sostenere la presenza delle imprese locali alle manifestazioni fieristiche internazionali

29 Luglio 2026 Redazione MC Attualità
Consorzio Piacenza Alimentare e Banca di Piacenza insieme
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Consorzio Piacenza Alimentare e Banca di Piacenza annunciano una collaborazione finalizzata a sostenere il programma di partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche previste per il 2026.

Nell’ambito di questa iniziativa, la Banca di Piacenza ha confermato il proprio sostegno incondizionato a favore delle attività promozionali e della presenza fieristica che il Consorzio realizzerà nel corso dell’anno.

La partecipazione alle fiere di settore rappresenta infatti uno degli strumenti più efficaci per favorire l’incontro tra domanda e offerta, sviluppare nuove opportunità commerciali e promuovere sui mercati internazionali le produzioni del territorio piacentino.

Il sostegno della Banca di Piacenza si inserisce in questa prospettiva, con l’obiettivo di rafforzare la visibilità e la competitività delle realtà imprenditoriali locali. L’iniziativa testimonia inoltre l’attenzione dell’istituto di credito verso il sistema associativo e produttivo del territorio, sempre più orientato ai mercati esteri e a percorsi di crescita condivisa.

La collaborazione tra le due realtà si inserisce in un quadro di sinergia tra soggetti del territorio, volto a sostenere iniziative concrete di promozione e sviluppo a beneficio dell’intero sistema economico locale.

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