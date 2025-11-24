Fondi per la riqualificazione di Piazza Cittadella, la minoranza di centrodestra si spacca: scambio di accuse

“Quanto accaduto ieri in Commissione durante l’esame della variazione di bilancio relativa anche agli stanziamenti per la riqualificazione di Piazza Cittadella, impone alcune precisazioni, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del consigliere Putzu”. Inizia così la nota a nome dei gruppi consiliari Lista civica di centrodestra, FDI e Lega.

“È bene chiarirlo subito: il centrodestra non trae alcun compiacimento da quanto sta avvenendo in Piazza Cittadella. Le nostre posizioni non sono frutto di “goduria”, come qualcuno ha insinuato, bensì di una ferma contrarietà verso l’ennesima gestione superficiale di una pratica complessa che avrebbe richiesto ben altre scelte, nell’interesse esclusivo dei cittadini. Ci troviamo davanti a una piazza ridotta in condizioni inaccettabili, ad un atto integrativo che ha riconosciuto ulteriori vantaggi economici al concessionario, ad elevate spese legali sostenute dai piacentini (per cause che spesso vedono il Comune come soccombente), e infine a nuovi stanziamenti necessari per rimediare ai danni prodotti dalle stesse scelte amministrative. È questo il motivo della nostra posizione critica: una posizione che nasce dal senso di responsabilità verso la città, non certo da soddisfazione”.

“Alla luce di ciò, non accettiamo lezioni da chi ha contribuito a consegnare Piacenza ad un centrosinistra che, giorno dopo giorno, dimostra una gestione disordinata e priva di visione. Prendiamo inoltre atto della decisione in commissione del consigliere Putzu di votare la variazione di bilancio, un atto politico centrale dell’amministrazione: se confermata con il voto lunedì in Consiglio comunale questo evidenzierebbe in modo inequivocabile una collocazione a sostegno del centrosinistra”.

Nel caso sarà certo opportuno chiarire se questa posizione è espressa a titolo personale del solo Consigliere. Riteniamo sia doveroso, nei confronti dei cittadini che tra un anno e mezzo saranno chiamati al voto, che questa collocazione politica venga esplicitata con chiarezza. La trasparenza verso gli elettori è un impegno serio, che non può essere eluso”.

“Il centrodestra continuerà con determinazione a vigilare ed a denunciare ogni scelta che non tuteli Piacenza e i suoi cittadini”.

LA NOTA DEI LIBERALI

L’Associazione Liberali Piacentini interviene sul comunicato diffuso dai gruppi consiliari Lista civica di centrodestra, FDI e Lega, relativo alla variazione di bilancio decisa venerdì in Commissione, riguardante gli stanziamenti per la riqualificazione di Piazza Cittadella, che ha visto esprimersi a favore il nostro consigliere Filiberto Putzu.

Il comunicato tuttavia non chiarisce a cosa fosse destinato tale stanziamento. Si trattava di un accantonamento di 1 milione e mezzo di euro dell’avanzo di amministrazione che verrebbe utilizzato, da subito, per la riqualificazione di Piazza Cittadella, nel caso la vicenda giudiziaria in corso con GPS dovesse avere esito favorevole per il Comune. Un provvedimento, quindi, opportuno per dare nel più breve tempo possibile a Piazza Cittadella un aspetto migliore.

Per tale ragione il Consigliere Putzu si è detto favorevole al provvedimento. Quindi per il bene della città e non certo per favorire la maggioranza di centrosinistra come si accusa nel comunicato. Peraltro, in Commissione lo stesso consigliere Putzu ha contestato il reiterato e ormai monotono atteggiamento dei consiglieri firmatari il detto comunicato, mai minimamente costruttivo sulla vicenda di Piazza Cittadella. E comunque senza mai esplicitare quale sarebbe la soluzione corretta da adottare nella vicenda, posto che si è sempre ritenuta errata quella sin qui adottata sin dall’inizio dall’attuale maggioranza.

In ogni caso, di certo non poteva essere quella di tenere nel cassetto la pratica ancora per cinque anni, senza fare niente, come fatto dalla precedente amministrazione di centrodestra e come da tutte quelle precedenti.

Nel comunicato si afferma poi che non si accettano lezioni da chi ha contribuito a consegnare Piacenza al centrosinistra. E’ un’affermazione che si respinge al mittente e che puntualmente viene tirata fuori dalla compagine uscita perdente dalle lezioni amministrative del 2022 per addossare ai Liberali Piacentini la responsabilità di una sconfitta che è solo ed unicamente dell’amministrazione uscente che per cinque anni si è limitata all’ordinario senza mai attuare una vera politica di centrodestra con aperture di ispirazione liberale.

Per questa ragione i Liberali Piacentini si sono presentati all’appuntamento elettorale del 2022 con una propria lista che aveva come candidato sindaco il compianto avvocato Sforza Fogliani. E ciò proprio perché non si condivideva sia il programma della lista di centrodestra, che quella di centrosinistra.

Alla luce dell’ottimo risultato elettorale, l’avvocato Sforza Fogliani entrato in consiglio ha da subito fatto presente che i Liberali avrebbero votato i provvedimenti utili al bene della città, senza distinzione di colore politico e contrastati quelli che tale finalità non avevano. Atteggiamento poi fatto proprio dal consigliere Putzu, utilizzato anche nel voto espresso venerdì in Commissione sulla variazione di bilancio in argomento.

Questa posizione dei Liberali Piacentini rimane e rimarrà il faro guida anche delle prossime elezioni amministrative del 2027, senza fraintendimenti e sempre alla luce del sole, come da sempre hanno avuto modo di dimostrare in tutte le attività a cui hanno partecipato.

LA NOTA DI FORZA ITALIA

Il Coordinamento comunale di FORZA ITALIA con questa nota, puntualizzala la condivisione del voto del Consigliere Putzu sulla questione di P.zza Cittadella e la linea espressa dall’Associazione Liberali Piacentini.

Con questi ultimi infatti, seppure le ultime elezioni amministrative ci abbiano visto in due schieramenti diversi, i valori di fondo rimangono coincidenti: e il bene della città permane comunque, sempre al di sopra delle parti.

Il provvedimento di accantonare una cifra significativa che verrebbe utilizzata, da subito, per la riqualificazione di Piazza Cittadella, nel caso la vicenda giudiziaria in corso con GPS dovesse avere esito favorevole per il Comune, ci vede propensi alla condivisione, nella speranza e nella prospettiva che la vicenda “Cittadella” si chiuda definitivamente con una riqualificazione partecipata, che metta fine a una situazione di degrado, la quale grava sopratutto sui cittadini che vivono e lavorano in loco, oltre che, s’intende per questione di coerenza politico-amministrativa.

Siamo favorevoli, perché questa, ci sembra la prima decisione sensata presa da questa amministrazione, sul tema del parcheggio di Piazza Cittadella, dopo una serie di atti, che prima sono andati ostinatamente nella direzione di avviare il cantiere a spese dei cittadini, nonostante i tanti dubbi sulle effettive possibilità del gestore di portare a compimento l’opera e successivamente, nella direzione di una improvvisa rescissione del contratto che, come dimostrato dai fatti, almeno finora, si è rivelata quantomeno azzardata.

Troppi anni sono passati dalla firma di quel contratto “capestro”, e ben tre sindaci si sono trovati ad affrontare e gestire il problema, per cui è certamente ormai giunta l’ora di mettere fine a questa vicenda, senza dimenticare le responsabilità ormai acclarate, delle varie amministrazioni che si sono susseguite.

Altri buchi neri rimangono aperti sul territorio cittadino, frutto di scarsa progettualità; ne ricordiamo uno per tutti, la demolizione del mercato ortofrutticolo in piazzale Roma, demolito in tutta fretta e ora abbandonato.

Nel comunicato si afferma poi che non si accettano lezioni da chi ha contribuito a consegnare Piacenza al centrosinistra. E’ una affermazione del tutto fuori luogo che sinceramente riteniamo legata al passato e frutto di una chiusura tra le parti, lontana da una costruttiva e concreta visione del concetto di alternanza politico-amministrativa e delle sue attuazioni.

Nella sostanza, è giusto cogliere ogni utile occasione per chiarire che le alleanze di massima non sono condizioni capestro di tipo ideologico, ma che deve prevalere sempre il buon senso e l’interesse oggettivo.

Sarebbe meglio iniziare a costruire una alternativa credibile, per dare alla città un concreto progetto di cambiamento, che sappia cogliere tutte le esigenze dell’oggi, coinvolgendo l’intera cittadinanza.

Invitiamo poi entrambe le parti, a mettere in un cassetto le polemiche del passato e guardare avanti per costruire una proposta politica credibile, basata sul buonsenso e sui bisogni dei cittadini, a creare un concreto progetto di cambiamento che sappia cogliere tutte le esigenze dell’oggi, coinvolgendo l’intera cittadinanza.

