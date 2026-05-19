“Pretendiamo legalità”, la polizia insegna il rispetto delle regole ai giovanissimi studenti

In data 12, 14 e 18 maggio 2026, il personale della Divisione Anticrimine e dell’ufficio di Gabinetto della Questura di Piacenza, ha tenuto un incontro formativo con gli alunni della scuola primaria di Gragnano dell’istituto comprensivo Gandhi San Nicolò- Rottofreno, della Scuola media Statale “Parini” di Podenzano e della Scuola media statale “Ghittoni” di San Giorgio Piacentino, nell’ambito del progetto “Pretendiamo Legalità”.
Sono state affrontate varie tematiche, sensibilizzando i giovani uditori all’importanza del rispetto delle regole e sottolineando il valore del concetto di legalità, fino ad affrontare approfonditamente il tema del bullismo.
Gli incontri si sono svolti in un clima di grande entusiasmo, gli alunni hanno partecipato con attenzione, intervenendo con curiosità e interesse rispetto ai temi trattati e agli stimoli proposti.