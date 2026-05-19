“Pretendiamo legalità”, la polizia insegna il rispetto delle regole ai giovanissimi studenti

In data 12, 14 e 18 maggio 2026, il personale della Divisione Anticrimine e dell’ufficio di Gabinetto della Questura di Piacenza, ha tenuto un incontro formativo con gli alunni della scuola primaria di Gragnano dell’istituto comprensivo Gandhi San Nicolò- Rottofreno, della Scuola media Statale “Parini” di Podenzano e della Scuola media statale “Ghittoni” di San Giorgio Piacentino, nell’ambito del progetto “Pretendiamo Legalità”.

Sono state affrontate varie tematiche, sensibilizzando i giovani uditori all’importanza del rispetto delle regole e sottolineando il valore del concetto di legalità, fino ad affrontare approfonditamente il tema del bullismo.

Gli incontri si sono svolti in un clima di grande entusiasmo, gli alunni hanno partecipato con attenzione, intervenendo con curiosità e interesse rispetto ai temi trattati e agli stimoli proposti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy