Piazza Cittadella, smontata la gru e procede lo smantellamento del cantiere: “Un altro passo verso la riqualificazione”

Nella giornata di oggi, lunedì 1 giugno, si è proceduto allo smontaggio della gru in piazza Cittadella, facendo un altro passo dunque nelle operazioni di smantellamento dell’area di cantiere da poco rientrata nella piena disponibilità del Comune di Piacenza.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La riconsegna formale da parte dell’ormai ex concessionario – la società Piacenza Parcheggi – era avvenuta due settimane fa, venerdì 15 maggio, dopo che il Tribunale aveva rigettato l’istanza con la quale la società concessionaria chiedeva di sospendere gli effetti della risoluzione contrattuale disposta dal Comune. Prosegue intanto l’iter giudiziario per quanto riguarda il merito del contenzioso tra l’ente e l’ex concessionario, ma nel frattempo l’area di cantiere è stata riconsegnata ufficialmente al Comune dopo 14 anni dalla stipula del contratto per la realizzazione e gestione di un parcheggio interrato in piazza Cittadella (mai realizzato) e per la gestione degli stalli di sosta a pagamento sul territorio comunale.

Questa mattina dunque il personale specializzato della ditta Rapaccioli di Carpaneto Piacentino ha smontato – partendo dall’alto, con un intervento particolarmente spettacolare – la grande gru presente all’interno dell’area di piazza Cittadella. Successivamente i tecnici hanno disassemblato a terra i vari pezzi e li hanno caricati su Tir appositamente allestiti per il trasporto all’esterno del cantiere.

In piazza Cittadella erano presenti la sindaca Katia Tarasconi e il vicesindaco, nonché assessore ai Lavori pubblici, Matteo Bongiorni. “Lo smontaggio della gru – hanno commentato – rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso che porterà, finalmente, alla riqualificazione dell’area su cui si affaccia Palazzo Farnese, il monumento più importante di Piacenza”.

Un percorso particolarmente tortuoso, riattivato a partire dal 2022 dall’attuale amministrazione dopo uno stallo che durava da oltre un decennio.

I prossimi step prevedono la conclusione del percorso partecipativo con l’ultimo incontro pubblico (mercoledì 3 giugno, ore 18:30, Salone Pierluigi di Palazzo Farnese) durante il quale i professionisti di Arcadis, incaricati dal Comune, illustreranno e condivideranno l’ultima bozza di progetto di riqualificazione della piazza frutto del lavoro fatto nelle scorse settimane, e raccoglieranno le ultime osservazioni. La consegna del progetto definitivo è prevista per la metà di giugno.

La fase successiva prevede una gara d’appalto integrato per la progettazione esecutiva e i lavori e, verosimilmente nella primavera del prossimo anno, l’avvio dei lavori stessi. Tramontata l’idea di realizzare un parcheggio interrato (com’era previsto espressamente dal contratto di concessione del 2012, ora risolto dal Comune), l’intervento riguarderà la superficie e, di conseguenza, sarà di certo più “veloce” rispetto alla realizzazione di un’opera che prevedeva lo scavo.

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