Corso per diventare volontario del Piacenza Wildlife Rescue Center l’11 e 18 febbraio – AUDIO

Corso per diventare volontario del Piacenza Wildlife Rescue Center l’11 e 18 febbraio. Durante gli incontri saranno illustrate le finalità dell’associazione e approfondita la tematica sulle principali cause di ingresso degli animali selvatici e sulla loro gestione.

Gli appuntamenti si tengono alla Casa del Popolo di Rivergaro, con inizio alle ore 15. Informazioni e iscrizioni al 366 899 11 87 dalle 10 alle 18.

Per diventare volontario o volontaria quali sono le caratteristiche da avere?

Non è necessario avere una formazione specifica – Spiega la biologa Fabiana Ferrari – noi ogni anno proponiamo il corso proprio per preparare più persone possibili. Serve tanta passione, tanto amore per gli animali e tanto rispetto per la loro natura selvatica. Questi sono aspetti fondamentali. Durante gli incontri di tre ore circa svilupperemo vari temi, partendo da cosa fa un volontario all’interno della struttura. Inoltre entreremo nel dettaglio della tipologia degli animali che curiamo e come devono essere gestiti all’arrivo. Proseguiremo con tutte quelle nozioni di base che servono per dare una prima infarinatura, ma poi si impara tutto sul campo.

Il Piacenza Wildlife Rescue Center si impegna ad assistere la fauna selvatica in difficoltà su tutto il territorio piacentino. Traumi da investimento, intossicazioni, predazioni da parte di domestici, bracconaggio, perdita di habitat naturale sono le sfide da affrontare ogni giorno.