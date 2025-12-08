Dal Comune di Alta Val Tidone assegno ai nuovi nati, il sindaco Albertini: “Un segnale di speranza”

Sono stati consegnati dall’Amministrazione comunale come ormai consuetudine nel primo sabato di dicembre gli assegni ai nuovi nati di Alta Val Tidone, che nel 2025 sono undici: Chiara Baldini, Darien Ceni, Agatha Lupu, Carlo Manfredi, Gabriele Muratori, Anita Radicelli, Rosalinda Rusconi, Abaaz Singh, Pietro Sposini, Anastasia Valik e Andrea Vitali.

Un messaggio di speranza

“Certamente un buon numero, che rappresenta un messaggio di speranza per il futuro e di fiducia per la nostra comunità” ha detto il Sindaco Franco Albertini accogliendo insieme al Vice Sindaco Andrea Aradelli e all’Assessore Giovanni Dotti le giovani famiglie nella sala polivalente di Nibbiano per l’allegra ed emozionante cerimonia.

Ai piccoli e ai loro genitori sono stati consegnati un simbolico assegno da 500 euro ciascuno, una pergamena attestante la registrazione del neonato, con l’effigie del patrono San Colombano e la scritta: “Le nostre famiglie, la nostra Terra. Che questa rosa, fiore distintivo e rifiorente della Comunità vi accompagni con gli auguri più belli” che è stata abbinata al dono anche di un esemplare della Rosa di San Colombano, scelta dal Comune come segno distintivo e benaugurante.

Impegno dal 2018

“La consegna di questo contributo, un piccolo aiuto per le prime spese, è un impegno che come Amministrazione comunale abbiamo assunto già dal 2018 – ha ricordato Albertini, sottolineando anche il prezioso supporto della Banca di Piacenza rappresentata per l’occasione da Isabella Pezzati, vice direttore della filiale di Nibbiano – Vuole essere un ulteriore premio a queste famiglie che hanno scelto di costruire sul nostro territorio il loro progetto di vita e a cui cerchiamo di offrire il massimo sostegno in termini di servizi e opportunità”.

La cerimonia è stata occasione quindi per ricordare i principali interventi messi in campo dall’Amministrazione in termini di politiche e servizi scolastici, a partire dal dimezzamento della rata per le mense e l’azzeramento dei costi per il trasporto pubblico scolastico, senza dimenticare gli interventi di efficientamento e riqualificazione su vari istituti.

“Inoltre – ha aggiunto l’Assessore Dotti – da due anni abbiamo introdotto la positiva esperienza del dopo scuola che permette alle famiglie di lasciare i bambini in un luogo sicuro dove svolgere attività educative, formative e ludiche”.

La premiazione degli studenti più meritevoli

Ed è stato questo messaggio il miglior assist per introdurre la seconda parte della giornata che ha visto invece la premiazione degli studenti più meritevoli di Alta Val Tidone con le borse di studio intestate a Giorgio Lodigiani e a Carlo Bruno Bergamaschi.

“L’impegno scolastico – ha evidenziato Albertini – è un merito personale dei ragazzi da condividere con le famiglie e gli insegnanti ed è giusto premiarlo, come facciamo grazie a queste due borse di studio, una finanziata con fondi dell’Ente e l’altra grazie al generoso lascito dell’Avvocato Lodigiani”.

A tratteggiare la figura di quest’ultimo è stato dapprima l’Assessore Dotti che di lui ha ricordato “la grande cultura e sensibilità oltre a un’immensa disponibilità” e il curatore testamentario Giorgio Carboni: “L’avvocato Lodigiani è stato come un padre per me” ha ricordato, evidenziandone lo spirito sempre rivolto alla conoscenza e lanciando la proposta, mentre ormai la donazione sta esaurendosi, di riunire tutti coloro che nel corso degli anni sono stati premiati con la borsa di studio. Gli assegni da 5 mila euro ciascuno sono stati consegnati agli studenti più meritevoli della scuola secondaria di primo grado di Nibbiano: Gianluca Braga, Letizia Ceresini ed Elia Barocelli.

Il Comune di Alta Val Tidone ha poi voluto premiare anche quest’anno con una borsa di studio intitolata a Carlo Bruno Bergamaschi e finanziata con fondi dell’Ente gli studenti di Alta Val Tidone più meritevoli dell’ultimo anno dei vari ordini scolastici. Il riconoscimento è stato attribuito ad Andrea Tedeschi ed Iris Viganò (300 euro a testa, scuola primaria), a Luca Aradelli, Erik Dudkin e Mattia Tedeschi (450 euro a testa, scuola secondaria di primo grado) e a Michela Dezza (600 euro, scuola secondaria di secondo grado).

